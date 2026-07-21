"Forse il Gambrinus più bello di sempre": il ricordo di Tonino Mione e Rodolfo Pampina

Ci sono luoghi che, più di altri, finiscono per diventare parte della memoria collettiva di una città. Non sono soltanto locali, insegne o attività commerciali: sono punti di ritrovo, scenografie di amicizie, amori, risate, discussioni, serate che hanno accompagnato intere generazioni. A Manfredonia, il Gambrinus Pub è stato tutto questo e molto di più. Per tanti ragazzi degli anni Ottanta e Novanta rappresentava un punto di riferimento, un luogo dove ritrovarsi, scoprire gusti nuovi, ascoltare musica, respirare un’atmosfera che, per quei tempi, aveva qualcosa di innovativo e quasi internazionale.

Nel corso degli anni il locale ha continuato a vivere, rinnovarsi e mantenere un ruolo importante grazie all’impegno e alla professionalità di chi oggi lo gestisce, portando avanti con dedizione una storia che appartiene alla città. Ma ogni storia ha anche le sue pagine più iconiche, quelle che restano scolpite nella memoria di chi le ha vissute.

È proprio da questo sentimento che nasce il ricordo condiviso da Lorenzo Mione, figlio di Tonino Mione, storico titolare del Gambrinus Pub. Un omaggio che non vuole alimentare confronti né classifiche, ma semplicemente riportare alla luce un pezzo di vita cittadina, fatto di persone, volti e dettagli che ancora oggi suscitano emozione. Dalle celebri birre in bottiglia – quando etichette come EKU, Judas, Leffe, Chimay o Adelscott erano quasi un’esclusiva – alle prime birre alla spina, fino alle bibite servite con gli iconici spillatori che sembravano usciti da un film di fantascienza. E ancora i vini che hanno segnato un’epoca, quando il prosecco era pressoché sconosciuto e il Brachetto rappresentava una delle scelte più apprezzate.

Ma, soprattutto, è il ricordo di due amici e protagonisti di quella stagione: Tonino Mione e Rodolfo Pampina, legati da un’amicizia autentica e da una passione che ha contribuito a fare del Gambrinus un simbolo della Manfredonia di quegli anni. Un racconto intriso di nostalgia, ironia e affetto, capace di restituire il sapore di un tempo che, pur essendo passato, continua a vivere nei ricordi di chi c’era.

A CURA DI LORENZO MIONE

“Con tutto il rispetto, la stima, per chi oggi gestisce, con spettacolare professionalità, lavora, fa sacrifici per il suo locale, sia chiaro, volevo solo mostrarvi un ricordo… La leggenda… Coloro che portarono il Gambrinus Pub ai massimi livelli, forse mai raggiunti dopo la loro gestione… Signore e signori, ecco a voi Tonino Mione (Babbo) ed il suo amico del cuore, che purtroppo, è andato via troppo presto: Rodolfo Pampina. (Madò Rodò, ricordo quando ti schiattavi di risate p’i ijástëmë ca mënévë… Ciá Rodò! ❤️).

Ricordate la immensa disponibilità di birre in bottiglia? EKU, Judas, Leffe, Chimay, Adelscott, etc.. Ricordate le birre alla spina: Lowenbrau (sponsor del locale) o la Warsteiner? Fummo i primi ad averla a Manfredonia, con lo spillatore in ceramica dedicato… O le bibite alla spina: Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley, con tanto di spillatore, che sembrava arrivare dal film Ritorno al futuro… E poi, ricordate i vinelli dell’epoca: Lancers, rosso o bianco, nelle loro bottiglie simil-creta…

All’epoca, poi, non si usava il prosecco, non si sapeva manco cosa cazzo fosse… Però era in voga il brachetto! Lo ricordate?”