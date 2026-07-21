Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Forse il Gambrinus più bello di sempre”: il ricordo di Tonino Mione e Rodolfo Pampina

GAMBRINUS MANFREDONIA “Forse il Gambrinus più bello di sempre”: il ricordo di Tonino Mione e Rodolfo Pampina

Quando il locale era un mito: il nostalgico ricordo di Lorenzo Mione

"Forse il Gambrinus più bello di sempre": il ricordo di Tonino Mione e Rodolfo Pampina

"Forse il Gambrinus più bello di sempre": il ricordo di Tonino Mione e Rodolfo Pampina

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono luoghi che, più di altri, finiscono per diventare parte della memoria collettiva di una città. Non sono soltanto locali, insegne o attività commerciali: sono punti di ritrovo, scenografie di amicizie, amori, risate, discussioni, serate che hanno accompagnato intere generazioni. A Manfredonia, il Gambrinus Pub è stato tutto questo e molto di più. Per tanti ragazzi degli anni Ottanta e Novanta rappresentava un punto di riferimento, un luogo dove ritrovarsi, scoprire gusti nuovi, ascoltare musica, respirare un’atmosfera che, per quei tempi, aveva qualcosa di innovativo e quasi internazionale.

Nel corso degli anni il locale ha continuato a vivere, rinnovarsi e mantenere un ruolo importante grazie all’impegno e alla professionalità di chi oggi lo gestisce, portando avanti con dedizione una storia che appartiene alla città. Ma ogni storia ha anche le sue pagine più iconiche, quelle che restano scolpite nella memoria di chi le ha vissute.

È proprio da questo sentimento che nasce il ricordo condiviso da Lorenzo Mione, figlio di Tonino Mione, storico titolare del Gambrinus Pub. Un omaggio che non vuole alimentare confronti né classifiche, ma semplicemente riportare alla luce un pezzo di vita cittadina, fatto di persone, volti e dettagli che ancora oggi suscitano emozione. Dalle celebri birre in bottiglia – quando etichette come EKU, Judas, Leffe, Chimay o Adelscott erano quasi un’esclusiva – alle prime birre alla spina, fino alle bibite servite con gli iconici spillatori che sembravano usciti da un film di fantascienza. E ancora i vini che hanno segnato un’epoca, quando il prosecco era pressoché sconosciuto e il Brachetto rappresentava una delle scelte più apprezzate.

Ma, soprattutto, è il ricordo di due amici e protagonisti di quella stagione: Tonino Mione e Rodolfo Pampina, legati da un’amicizia autentica e da una passione che ha contribuito a fare del Gambrinus un simbolo della Manfredonia di quegli anni. Un racconto intriso di nostalgia, ironia e affetto, capace di restituire il sapore di un tempo che, pur essendo passato, continua a vivere nei ricordi di chi c’era.

A CURA DI LORENZO MIONE

“Con tutto il rispetto, la stima, per chi oggi gestisce, con spettacolare professionalità, lavora, fa sacrifici per il suo locale, sia chiaro, volevo solo mostrarvi un ricordo… La leggenda… Coloro che portarono il Gambrinus Pub ai massimi livelli, forse mai raggiunti dopo la loro gestione… Signore e signori, ecco a voi Tonino Mione (Babbo) ed il suo amico del cuore, che purtroppo, è andato via troppo presto: Rodolfo Pampina. (Madò Rodò, ricordo quando ti schiattavi di risate p’i ijástëmë ca mënévë… Ciá Rodò! ❤️).

Ricordate la immensa disponibilità di birre in bottiglia? EKU, Judas, Leffe, Chimay, Adelscott, etc.. Ricordate le birre alla spina: Lowenbrau (sponsor del locale) o la Warsteiner? Fummo i primi ad averla a Manfredonia, con lo spillatore in ceramica dedicato… O le bibite alla spina: Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley, con tanto di spillatore, che sembrava arrivare dal film Ritorno al futuro… E poi, ricordate i vinelli dell’epoca: Lancers, rosso o bianco, nelle loro bottiglie simil-creta…
All’epoca, poi, non si usava il prosecco, non si sapeva manco cosa cazzo fosse… Però era in voga il brachetto! Lo ricordate?”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO