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"STRADE SICURE FG" I militari di “Strade Sicure” rispondono tempestivamente all’accorato appello alla donazione di sangue

“E’ forte il mio sentimento di gratitudine verso tutti coloro che hanno risposto al mio accorato appello alla donazione"

I militari di “Strade Sicure” rispondono tempestivamente all’accorato appello alla donazione di sangue

I militari di “Strade Sicure” rispondono tempestivamente all’accorato appello alla donazione di sangue

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

I militari impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”, nell’ambito del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, hanno risposto con prontezza e profondo spirito di servizio ad una richiesta d’aiuto giunta dalla comunità locale. ll Centro Trasfusionale del Policlinico Foggia aveva comunicato una situazione di emergenza sanitaria dovuta a una critica carenza di sangue, in particolare del gruppo 0.

I militari dell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” hanno tempestivamente risposto alla richiesta presentandosi numerosi, liberi dal servizio, presso il Policlinico Foggia per sottoporsi a donazioni, fornendo un contributo vitale per contribuire a rimpinguare le riserve ematiche necessarie a garantire le terapie d’urgenza e i servizi di assistenza medica essenziali per i cittadini.

Un’azione semplice, ma di fondamentale importanza, che riflette i valori cardine di solidarietà, generosità e altruismo  che da sempre guidano l’azione quotidiana dei militari dell’Esercito Italiano.

“E’ forte il mio sentimento di gratitudine verso tutti coloro che hanno risposto al mio accorato appello alla donazione – dichiara il Dott. Tommaso Granato Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – SIMT – del Policlinico Foggia – verso l’Esercito Italiano, che ha partecipato con un significativo contingente di militari, verso l’Avis Comunale di Foggia, verso la cittadinanza, verso la Direzione Strategica del Policlinico Foggia, sempre molto sensibile e attenta, verso i mezzi di comunicazione, a seguito della contrazione del numero di donazioni di sangue a causa del particolare periodo stagionale, fenomeno quasi fisiologico, e alla contestuale piena attività del Policlinico Foggia, volta al soddisfacimento delle esigenze di salute di tutti i cittadini. Ancora grazie di cuore perché la risposta di tutti è stata molto generosa, con la certezza che questo appello sia ritenuto sempre valido dai cittadini, con l’invito a non abbassare mai la guardia e con la viva consapevolezza dell’importanza fondamentale di questa risorsa imprescindibile.

1 commento su "I militari di “Strade Sicure” rispondono tempestivamente all’accorato appello alla donazione di sangue"

  1. I militari italiani sono l’orgoglio della Nazione. Sono riconosciuti in tutto il mondo per il loro grande valore di solidarietá. Il loro Cuore è sempre al servizio dei piú fragili.

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