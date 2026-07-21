Il Comune di Manfredonia ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di cinque professionisti che saranno impegnati in “Manfredonia Comunità Operosa e Solidale”, un progetto ampio, innovativo e particolarmente interessante promosso nell’ambito dei Servizi Sociali e finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

“Avevamo presentato il PN Metro Plus alla città durante i Welfare Days, raccontando la visione e le opportunità di un programma grande e ambizioso. Oggi quel percorso prende sempre più forma – dichiara l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente – Manfredonia Comunità Operosa e Solidale è un insieme di azioni che punta a creare lavoro, sostenere i giovani, accompagnare le persone fragili, promuovere nuove imprese e rafforzare il welfare di comunità. La selezione di queste professionalità rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un progetto solido, partecipato e capace di produrre risultati concreti”.

L’intervento mette insieme politiche sociali, nuove opportunità di lavoro, imprenditorialità giovanile, inclusione dei NEET e delle persone in condizioni di fragilità, tirocini, innovazione sociale, animazione territoriale e rafforzamento del welfare di comunità.

“Con questo avviso entriamo nella fase operativa di un programma strategico per la città, capace di unire sviluppo, inclusione e nuove opportunità. Investire sulle competenze significa rafforzare la capacità del Comune di trasformare le risorse disponibili in servizi, percorsi e occasioni concrete per la comunità”, dichiara il sindaco Domenico la Marca.

Il programma comprende diversi interventi integrati: “Nuove Economie Locali e Solidali”, “Emporio Solidale e Cooperativa di comunità” e “Start UP”. L’obiettivo è costruire percorsi capaci di accompagnare le persone, sostenere la nascita di nuove iniziative, attivare le energie presenti sul territorio e creare reti tra il Comune, la comunità, le realtà sociali e il mondo del lavoro.

“Questa selezione consentirà al Comune di dotarsi di competenze qualificate e specifiche, indispensabili per accompagnare in modo efficace un programma così articolato e strategico per la città”, dichiara l’assessora al Personale Sara Delle Rose.

Le figure ricercate sono un Project Coordinator, un esperto o un’esperta in innovazione sociale e imprenditorialità, due esperti o esperte in animazione territoriale e un esperto o un’esperta in comunicazione.

Il Project Coordinator avrà il compito di coordinare le diverse azioni del programma, garantire il raccordo con gli uffici comunali, i partner e i soggetti istituzionali e seguire l’avanzamento delle attività, gli indicatori e la documentazione. Per questo profilo sono richiesti la laurea e almeno cinque anni di esperienza nel coordinamento di progetti complessi, preferibilmente finanziati con fondi pubblici, nazionali o europei.

L’esperto in innovazione sociale e imprenditorialità accompagnerà le persone interessate alla creazione di un’impresa, sosterrà la nascita di start-up e iniziative di economia sociale e contribuirà a collegare formazione, tirocini e percorsi imprenditoriali, costruendo reti sul territorio. Sono richiesti la laurea e almeno tre anni di esperienza in percorsi di accompagnamento all’impresa e in progetti di economia sociale e solidale.

I due esperti in animazione territoriale saranno impegnati direttamente nel coinvolgimento della comunità, con particolare attenzione ai giovani NEET e alle persone fragili. Organizzeranno eventi, laboratori e momenti di animazione negli spazi della città e sosterranno le attività dell’Emporio solidale, del welfare territoriale e dei percorsi di formazione e tirocinio. Per candidarsi sono richiesti la laurea e almeno due anni di esperienza nell’animazione territoriale, nello sviluppo di comunità e nei processi partecipativi.

L’esperto in comunicazione curerà la strategia comunicativa del programma, racconterà le attività e i risultati raggiunti, produrrà contenuti per i canali digitali e supporterà la promozione degli eventi e delle iniziative. Sono richiesti la laurea e almeno tre anni di esperienza nella comunicazione pubblica o nella comunicazione di progetti complessi.

Gli incarichi avranno una durata di 24 mesi, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028, con la possibilità di una proroga di un ulteriore anno.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it. Nell’oggetto dovrà essere indicato il profilo per il quale ci si candida e alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae, un documento di identità e la documentazione prevista dall’avviso.

L’avviso completo e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso/Avvisi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo servizisociali@comune.manfredonia.fg.it.