Il Rifugio del Re Manfredi: comfort, storia e mare nel cuore del centro storico

Nel cuore del centro storico di Manfredonia, tra i vicoli ricchi di storia della città fondata da re Manfredi, nasce Il Rifugio del Re Manfredi, una casa vacanze pensata per chi desidera vivere un soggiorno all’insegna del comfort senza rinunciare al fascino del borgo antico.

Il punto di forza della struttura è la sua posizione strategica. Pur essendo immersa nel centro storico, gli ospiti possono contare su un parcheggio situato a soli 10 metri dall’ingresso, un valore aggiunto che rende l’arrivo e la partenza semplici e senza stress, permettendo di scaricare comodamente i bagagli.

Da qui tutto è raggiungibile a piedi. In pochi minuti si possono visitare il suggestivo Castello Svevo-Angioino, passeggiare sul lungomare, rilassarsi sulle spiagge cittadine o scegliere tra i numerosi ristoranti, trattorie e locali che animano il centro di Manfredonia, offrendo il meglio della tradizione gastronomica del territorio.

La struttura rappresenta anche un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano, delle sue spiagge, dei borghi caratteristici e delle bellezze naturalistiche che rendono questa parte della Puglia una meta apprezzata da turisti italiani e stranieri.

Curata negli ambienti e pensata per garantire un’accoglienza familiare, Il Rifugio del Re Manfredi è la soluzione ideale sia per un weekend romantico sia per una vacanza in famiglia o con amici, con tutti i servizi del centro a portata di mano.

Informazioni utili

Il Rifugio del Re Manfredi

📍 Via De Florio 11, 71043 Manfredonia (FG)

📞 +39 339 394 3714

📧 ilrifugiodelre59@gmail.com