Negli ultimi anni il fenomeno della violenza contro donne e vittime vulnerabili ha assunto dimensioni sempre più allarmanti, imponendo una riflessione profonda e un impegno concreto da parte delle istituzioni. Si tratta di una realtà complessa, spesso sommersa, che non si esaurisce nell’episodio violento in sé, ma che produce conseguenze profonde e durature sul piano personale, familiare e sociale.

In questo contesto l’ascolto delle vittime rappresenta un momento estremamente delicato e determinante. È proprio nella fase della denuncia o della prima testimonianza che si gioca una parte essenziale del percorso di tutela: la capacità di accogliere, comprendere e proteggere chi ha subito violenza può fare la differenza tra il silenzio e la scelta di affidarsi alle istituzioni.

L’apertura presso il Commissariato di P.S. San Severo della sala audizioni protette si colloca in questa prospettiva come un segnale forte e concreto di attenzione verso le vittime. Non si tratta soltanto di un intervento strutturale, ma di un vero e proprio cambio di approccio, che mette al centro la persona, la sua dignità e il suo bisogno di sentirsi al sicuro.

La sala è stata concepita per offrire un ambiente riservato, protetto e accogliente, lontano dalle dinamiche e dalle caratteristiche degli spazi di “polizia” tradizionali, che possono risultare freddi o intimidatori. Un luogo pensato per ridurre il più possibile il disagio emotivo, per favorire la fiducia e per mettere la vittima nella condizione di raccontare la propria esperienza senza ulteriori pressioni o paure.

Questa iniziativa assume un valore ancora più significativo se si considera quanto spesso le vittime di violenza incontrino ostacoli nel denunciare: il timore di non essere credute, la vergogna, la paura di ritorsioni o di non ricevere un adeguato supporto. In molti casi l’esperienza stessa del contatto con le istituzioni può risultare difficile e, se non gestita con sensibilità, può addirittura aggravare il trauma subìto.

Per tale motivo, la creazione di uno spazio dedicato all’audizione protetta rappresenta una risposta concreta alla necessità di prevenire la cosiddetta vittimizzazione secondaria, garantendo che ogni fase del procedimento si svolga nel rispetto della persona e del suo equilibrio psicologico. La riservatezza, il comfort e l’attenzione alle esigenze emotive non sono elementi accessori, ma componenti essenziali di un sistema di tutela realmente efficace.

L’iniziativa testimonia, inoltre, l’impegno del Commissariato di P.S. San Severo nel rafforzare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza, attraverso un approccio sempre più attento, qualificato e orientato alla persona. L’obiettivo non è soltanto raccogliere una testimonianza, ma costruire un rapporto di fiducia che consenta alla vittima di sentirsi accolta, ascoltata e accompagnata lungo tutto il percorso.

In questa prospettiva la sala audizioni protette, che verrà denominata “Spazio Rinascita”, diventa anche uno strumento di integrazione con la rete territoriale di supporto – centri antiviolenza, servizi sociali e sanitari – contribuendo a creare un sistema più coeso e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni delle vittime.

In tale contesto si inquadra, altresì, la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Questura di Foggia, l’ASL e il Comune di San Severo, finalizzato a creare una rete strutturata e stabile di collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e realtà territoriali, così da garantire un supporto integrato, tempestivo ed efficace alle vittime di violenza di genere.

La scelta di denominare la sala Spazio Rinascita nasce dalla volontà di attribuire a questo luogo un significato che vada oltre la sua funzione operativa, esprimendo in modo chiaro e immediato il valore umano e simbolico dell’iniziativa.

Il termine rinascita richiama, infatti, il momento delicato e coraggioso in cui una persona, dopo aver subito un’esperienza di violenza, decide di uscire dal silenzio e intraprendere un percorso di tutela e ricostruzione. È un passaggio cruciale, spesso difficile, che segna l’inizio di un cambiamento profondo: dalla paura alla fiducia, dall’isolamento alla possibilità di essere ascoltati e sostenuti.

Associare questo concetto a uno spazio fisico significa riconoscere che l’ascolto non è un atto meramente procedurale, ma un momento fondamentale nel percorso della vittima. In questo luogo, la persona non è semplicemente chiamata a rendere una testimonianza, ma viene accolta nella sua fragilità e accompagnata in un contesto che ne tutela la dignità, la riservatezza e il benessere emotivo.

La scelta della parola spazio rafforza ulteriormente questa visione: non un ambiente qualsiasi, ma un luogo protetto e dedicato, pensato per offrire sicurezza, serenità e rispetto. Uno spazio in cui ci si possa sentire liberi di raccontare senza timore di giudizio e in cui l’attenzione istituzionale si traduca concretamente in cura e sensibilità.

“Spazio Rinascita” diventa così un messaggio chiaro anche verso l’esterno: le istituzioni non si limitano a intervenire sul piano investigativo, ma si fanno carico dell’intero percorso della persona, riconoscendo l’importanza di creare condizioni che favoriscano la fiducia e incoraggino l’emersione delle situazioni di violenza.

Questo progetto rappresenta molto più della realizzazione di uno spazio fisico: è il segno concreto di una comunità istituzionale che sceglie di esserci, di ascoltare e di proteggere. È un investimento di civiltà, responsabilità e speranza, che afferma con forza il principio secondo cui nessuna vittima deve sentirsi sola nel momento più difficile. Iniziative come questa rafforzano il legame tra istituzioni e territorio, contribuendo a costruire una cultura fondata sul rispetto, sulla fiducia e sulla possibilità per ogni persona di ritrovare dignità, sicurezza e rinnnovate prospettive per il futuro.