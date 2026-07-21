“La Settimana della Salute”, i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica in Sardegna

Sei famiglie e dieci ragazzi seguiti dalla Pediatria Oncoematologica hanno partecipato alla Settimana della Salute a La Maddalena, in Sardegna. L’iniziativa, promossa dal Gruppo di Preghiera di Padre Pio di La Maddalena, coordinato da Paolo Provenzano, offre ogni anno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie l’opportunità di trascorrere alcuni giorni lontano dall’ospedale, in un contesto dedicato alla condivisione, alla socializzazione e al benessere. Un progetto reso possibile dalla collaborazione della comunità maddalenina e da una consolidata rete di solidarietà che, negli anni, ha contribuito a renderlo un appuntamento stabile.

Nel corso della settimana il gruppo ha preso parte a escursioni nell’arcipelago, visite a Caprera, giornate al mare tra pedalò e canoe, uscite in motonave, oltre ad attività organizzate in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare. Attività che hanno permesso ai ragazzi di vivere momenti di svago insieme ai propri coetanei e alle famiglie di condividere un’esperienza comune.

Ma il valore della Settimana della Salute va oltre il programma delle attività. Per sette giorni la malattia ha lasciato spazio alla quotidianità: i ragazzi hanno potuto vivere esperienze, stringere nuove amicizie, sorridere e progettare nuove avventure, senza che il percorso clinico rappresentasse il centro delle loro giornate. Anche le famiglie hanno avuto l’opportunità di ritrovare momenti di serenità, confronto e reciproco sostegno.

Per gli operatori sanitari è stata l’occasione di accompagnare i ragazzi e i loro genitori in un contesto diverso da quello ospedaliero, confermando come il percorso di cura possa proseguire anche attraverso esperienze di vita che favoriscono il benessere relazionale e psicologico.

Le famiglie hanno partecipato all’iniziativa senza sostenere alcuna spesa. Il progetto è stato reso possibile grazie alle donazioni destinate alla “Settimana della Salute” della Pediatria Oncoematologica e alla rete di solidarietà che da anni continua a sostenerne la realizzazione.

La comunità di La Maddalena ha già confermato la propria disponibilità ad accogliere nuovamente le famiglie anche nell’estate 2027, dando continuità a un’iniziativa che rappresenta ormai un appuntamento consolidato.

Per una settimana la cura ha assunto una dimensione diversa, entrando nei contesti di vita quotidiana. In quei giorni i ragazzi non sono stati definiti dalla malattia o dal loro percorso clinico, ma hanno semplicemente vissuto esperienze, costruito relazioni e condiviso momenti di normalità. È questo il significato più profondo della Settimana della Salute.

Un sentito ringraziamento al Gruppo di Preghiera di Padre Pio di La Maddalena, con il suo coordinatore Paolo Provenzano, per l’impegno profuso nell’organizzazione e nell’accoglienza delle famiglie, al Comune di La Maddalena, agli armatori, alla Capitaneria di Porto, alla Marina Militare e a tutti i volontari e sostenitori che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. (opera padre pio).