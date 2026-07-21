La linea ferroviaria fu costruita e inaugurata il 1° luglio 1934 con i soldi dei cittadini di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Realizzata all’inizio degli anni Trenta, prevedeva anche il prolungamento fino al centro della città.

Nel 1942 fu aggiunto un raccordo di 765 metri fino al porto di Manfredonia. La linea ferroviaria venne interrotta per un periodo a causa dei bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale e fu ripristinata nella primavera del 1945.

La tratta Foggia-Manfredonia è attualmente gestita da Trenitalia, con treni regionali, mentre l’infrastruttura è di proprietà di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Dal 2015 il servizio è affidato a Trenitalia tramite un contratto di servizio con la Regione Puglia ed è attivo soltanto nel periodo estivo, da giugno a settembre. Negli altri mesi vengono utilizzati autobus sostitutivi, perché, a detta di dotti o pseudo-economisti, o meglio per effetto di scellerate scelte politiche, la frequentazione della linea sarebbe bassa.

Allora mi chiedo: perché la Foggia-Lucera, che serve una città con meno di 35.000 abitanti, dispone di treni e autobus ogni mezz’ora? C’è qualcosa che non funziona. La politica locale, nel suo complesso, cosa fa?

Se provate a prendere un autobus da Foggia a Manfredonia, e viceversa, troverete spesso dalle 10 alle 30 persone in piedi, con un numero complessivo di viaggiatori che varia da 65 a 85. Sembra di viaggiare, con tutto il rispetto, sui mezzi di trasporto pubblico indiani.

Ogni giorno viaggiano centinaia di lavoratori pendolari, rappresentanti delle forze dell’ordine e studenti che hanno deciso di studiare a Foggia.

Un dato di fatto inconfutabile è che, dopo le ore 22, non esistono mezzi pubblici per il ritorno. Se non ci fosse qualcuno disposto a riaccompagnare i viaggiatori nelle rispettive città, resterebbe loro soltanto la possibilità di trascorrere la notte in stazione, con tutti i rischi e i pericoli che ne conseguono.

La delibera dell’8 aprile 2026, approvata dalla Giunta comunale quale atto politico di indirizzo per il rilancio del tram-treno, rappresenta un passo positivo, ma non basta.

Occorre un progetto politico complessivo, che veda unite tutte le forze politiche. Altrimenti sarà un flop, come il progetto della foresteria di Borgo Mezzanone. Gli interventi tampone non servono a rilanciare una comunità sotto il profilo sociale ed economico.

Negli ultimi mesi si assiste a dibattiti politici che rasentano le contumelie. Tutto ciò non fa bene a nessuno, né tantomeno alla comunità.

A settembre inizieranno i lavori sulla Strada Statale 89, che determineranno un rallentamento del traffico. Sarà quindi necessario, anche per motivi di sicurezza, utilizzare la tratta ferroviaria.

Un plauso pubblico va rivolto al consigliere comunale di Foggia Pasquale Cattaneo e al consigliere comunale di Manfredonia Gianluca Totaro per il vivo interessamento dimostrato.

Per il bene comune della città c’è bisogno di un governo di solidarietà che metta insieme politici e cittadini, in grado di rilanciare le sorti della comunità.

Tutti insieme, con un forte impegno, dobbiamo chiedere il ripristino della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, prima che la città rimanga isolata per sempre dal resto della Capitanata.

Dott. Lello Castriotta