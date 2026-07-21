LUCERA – Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Lucera. Francesco Forzieri, conosciuto da tutti come “Checco”, è morto a Ibiza, dove viveva e lavorava nel settore della musica, proprio nel giorno del suo 33° compleanno.

Il decesso è avvenuto lunedì 20 luglio sull’isola spagnola. Al momento non sono state rese note le cause della morte, mentre i familiari attendono di conoscere con esattezza le circostanze della tragedia. La notizia, diffusa nelle scorse ore, ha suscitato profondo cordoglio tra amici, conoscenti e concittadini, che hanno espresso il proprio dolore attraverso numerosi messaggi pubblicati sui social.

Forzieri aveva scelto Ibiza come luogo in cui costruire il proprio percorso professionale, lavorando nel mondo della musica. Pur vivendo lontano dalla sua città d’origine, aveva mantenuto un forte legame con la famiglia e con Lucera, dove era molto conosciuto.

Tra i messaggi più toccanti quello della cognata, che ha ricordato il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa e il dolore della famiglia, soffermandosi anche sul legame con il nipotino che continuerà a cercare il suo “zio Checco”. Parole che raccontano il dramma vissuto dai genitori, dal fratello Antonio e da tutti i familiari, ancora increduli davanti a una perdita così improvvisa.

La scomparsa del giovane ha profondamente colpito la comunità lucerina, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di grande dolore. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle cause del decesso e sulle modalità del rientro della salma in Italia. Lo riporta foggiatoday.it.