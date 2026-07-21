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Home // Cronaca // Lupo entra in un giardino e attacca un bambino di 2 anni: la cagnolina lo difende e muore

LUPO BAMBINO Lupo entra in un giardino e attacca un bambino di 2 anni: la cagnolina lo difende e muore

Destiny, la cagnolina di famiglia, si è messa tra il bambino e il predatore, riuscendo a evitare l’attacco diretto al piccolo

Lupo

Lupo entra in un giardino e attacca un bambino di 2 anni: la cagnolina lo difende e muore - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un momento di paura si è trasformato in una tragedia per una famiglia di Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Un lupo adulto è entrato nel giardino di un’abitazione durante una grigliata e si è avvicinato a un bambino di appena due anni, che in quel momento stava giocando all’aperto.

A proteggere il piccolo è intervenuta Destiny, la cagnolina di famiglia, un meticcio di sette anni. L’animale si è messo tra il bambino e il predatore, riuscendo a evitare l’attacco diretto al piccolo, ma è stata aggredita dal lupo e uccisa con un morso alla gola.

La drammatica scena si è verificata nella serata di sabato 18 luglio, intorno alle 20.30. La madre del bambino, nel tentativo di allontanare il lupo e soccorrere la cagnolina, è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre il bambino è rimasto fortunatamente illeso.

Secondo quanto ricostruito, sono state le urla dei familiari a richiamare l’attenzione dei residenti della zona, che sono intervenuti per comprendere quanto stesse accadendo all’interno dell’abitazione.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla presenza dei lupi sempre più vicini alle aree abitate e sulla necessità di trovare un equilibrio tra tutela della specie e sicurezza delle persone.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente e della vita rurale, che ha ribadito la necessità di una gestione del fenomeno: «Nessuno vuole lo sterminio del lupo, ma la sua gestione sì», sottolineando come la normativa europea preveda, in determinati casi, la possibilità di interventi in deroga quando sono coinvolte la sicurezza dei cittadini e la tutela delle comunità.

Il caso di Orbicciano riporta dunque al centro il tema della convivenza tra fauna selvatica e presenza umana, soprattutto nelle aree dove gli animali selvatici si avvicinano sempre più frequentemente ai centri abitati.

Lo riporta leggo.it.

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