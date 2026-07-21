Manfredonia, grandi cag..e in piazza Maestri d'Ascia: "Chi sbaglia deve pagare"

MANFREDONIA – «Mi dispiace per tutti i proprietari di cani che rispettano le regole e raccolgono sempre i bisogni dei propri animali. Purtroppo, però, il problema di chi non lo fa sta diventando difficile da ignorare». È questo lo sfogo di un lettore che segnala la situazione in piazza Maestri d’Ascia, a Manfredonia.

Secondo quanto riferisce, la presenza di deiezioni canine lasciate sui marciapiedi e nelle aree pubbliche rappresenta un disagio sempre più frequente per residenti e passanti, oltre a costituire un problema di decoro urbano e di igiene.

Il lettore sottolinea di non voler puntare il dito contro chi si comporta in maniera responsabile, ma invita a riflettere sulla necessità di adottare misure più efficaci nei confronti di chi non rispetta le regole. Tra le proposte avanzate figurano un incremento dei controlli, l’applicazione sistematica delle sanzioni previste e, qualora fosse ritenuto opportuno, l’introduzione di un contributo specifico destinato alla gestione dei costi di pulizia legati agli animali domestici.

«L’obiettivo – conclude – non è penalizzare chi agisce correttamente, ma evitare che i costi della pulizia ricadano sull’intera collettività».

La segnalazione riporta l’attenzione su un tema ricorrente in molte città: il rispetto delle regole di convivenza civile e la tutela degli spazi pubblici, affidati al senso di responsabilità di tutti i cittadini.

A cura di Michele Solatia.