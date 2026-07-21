Manfredonia, 'Marina del Gargano' accoglie la Stele Daunia all’ingresso del porto turistico

Marina del Gargano celebra l’arrivo di un nuovo simbolo identitario destinato a impreziosire l’ingresso del porto turistico. Si tratta del monumento ispirato alle antiche Stele Daunie, donato alla città dal Rotary Club di Manfredonia, un’opera che intende rappresentare il legame tra il territorio, la sua storia e il mare.

L’installazione va oltre il valore artistico: vuole dare il benvenuto a turisti, diportisti e visitatori che raggiungono Manfredonia via mare, raccontando attraverso un simbolo le radici culturali della comunità e la sua volontà di valorizzare il proprio patrimonio storico.

Il monumento, progettato dall’ingegnere Bruno Leone Rinaldi, propone una reinterpretazione contemporanea della Stele Daunia. Realizzata in acciaio Corten e alta 1,97 metri, l’opera presenta il profilo stilizzato di un antico guerriero daunio inciso al laser. Il tutto è collocato su un basamento in pietra calcarea e valorizzato da un sistema di illuminazione dedicato, studiato per integrarsi con il paesaggio del porto e con lo scenario marittimo.

L’installazione rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi approda a Marina del Gargano, offrendo ai visitatori il primo contatto con una storia che affonda le proprie radici in oltre duemila anni di civiltà. Le Stele Daunie, infatti, costituiscono una delle più importanti testimonianze archeologiche del Mediterraneo e raccontano l’identità di un popolo profondamente legato agli scambi culturali e al mare.

Per Marina del Gargano, il nuovo monumento assume un significato particolare, poiché il porto turistico è considerato uno dei principali accessi al Gargano e alla Puglia settentrionale. Oltre alla sua funzione nautica, rappresenta infatti un luogo strategico per la promozione turistica del territorio, contribuendo alla valorizzazione dell’economia locale, del patrimonio culturale e delle bellezze paesaggistiche.

La Stele Daunia rafforza la missione del porto, trasformando ogni approdo in un’esperienza che introduce il visitatore alla storia, alla cultura e all’identità di Manfredonia e del Gargano, facendo del porto il primo capitolo del viaggio alla scoperta del territorio.

Marina del Gargano ha inoltre espresso profonda gratitudine al Rotary Club di Manfredonia e al suo presidente, l’ingegnere Raffaele Fatone, per un gesto definito di grande valore civico, culturale e simbolico, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la memoria collettiva della comunità.

L’impegno della società di gestione del porto resta quello di promuovere iniziative dedicate alla cultura, alla bellezza e all’identità del territorio, nella convinzione che il futuro del turismo passi attraverso la valorizzazione delle caratteristiche che rendono unico il Gargano. L’obiettivo è consolidare sempre più il ruolo di Marina del Gargano come porta d’accesso del Gargano sul Mediterraneo, dove innovazione, tradizione e accoglienza si incontrano per offrire ai visitatori un’esperienza autentica fin dal loro arrivo.