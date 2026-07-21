Manfredonia, nuovo ciclo di disinfestazione notturna: interventi dal 27 al 31 luglio in tutta la città

MANFREDONIA – ASE S.p.A. ha annunciato un nuovo ciclo di interventi di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale, programmato nell’ambito delle attività di tutela della salute pubblica e di contenimento della proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti.

Le operazioni si svolgeranno da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra l’1 e le 6 del mattino, secondo un calendario che interesserà progressivamente le diverse zone della città e del territorio.

Il calendario degli interventi

Lunedì 27 luglio: zona Monticchio-Centro , dall’inizio dell’abitato sul lato est fino a via Arcivescovado, con inclusione di Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e delle zone C/8, C/9, C/10 e C/11.

zona , dall’inizio dell’abitato sul lato est fino a via Arcivescovado, con inclusione di Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e delle zone C/8, C/9, C/10 e C/11. Martedì 28 luglio: zona Centro-Stazione , da via Arcivescovado fino a via E. Giustino (incluse via delle Margherite e le cooperative Algesiro e Gozzini), oltre alla Zona Porta Foggia e viale Kennedy , fino al termine dell’abitato sul lato ovest, comprendendo la zona 167 e le aree C/12 e C/13.

zona , da via Arcivescovado fino a via E. Giustino (incluse via delle Margherite e le cooperative Algesiro e Gozzini), oltre alla , fino al termine dell’abitato sul lato ovest, comprendendo la zona 167 e le aree C/12 e C/13. Mercoledì 29 luglio: Siponto, Secondo Piano di Zona, D/32 e Comparti .

. Giovedì 30 luglio: Riviera, Frazione Montagna e Borgo Mezzanone .

. Venerdì 31 luglio: Case Sparse e Zona Industriale D/46.

Gli interventi interesseranno complessivamente l’abitato di Manfredonia, Siponto, Case Sparse, Borgo Mezzanone, Frazione Montagna, Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e l’area di Ippocampo.

Le raccomandazioni ai cittadini

ASE invita i residenti delle zone interessate a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante le operazioni di disinfestazione. In particolare, è consigliato non lasciare all’esterno indumenti, alimenti o altri materiali scoperti su balconi, terrazzi e davanzali per tutta la durata degli interventi.

La società precisa inoltre che il calendario potrà subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

L’azienda conclude ringraziando la cittadinanza per la collaborazione, ritenuta essenziale per garantire l’efficacia delle attività di prevenzione e tutela dell’igiene urbana.