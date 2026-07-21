Riceviamo e pubblichiamo.

“Spettabile Redazione,

desidero affidare alle vostre pagine il racconto di un episodio increscioso che mi ha visto protagonista in qualità di consumatore, con la speranza che possa servire da riflessione sul rispetto delle regole e della clientela all’interno della nostra comunità.

Di recente ho acquistato due ventilatori identici presso un noto esercizio commerciale gestito da personale di nazionalità cinese. Trattandosi dello stesso identico modello a tre velocità, mi aspettavo due prodotti dalle prestazioni analoghe. Una volta azionati a casa, tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa: uno dei due apparecchi girava a una velocità nettamente superiore (risultando estremamente rumoroso durante la notte e fastidioso), mentre l’altro funzionava in modo regolare e silenzioso. Un palese difetto di taratura o di fabbricazione.

Deciso a far valere i miei diritti, mi sono ripresentato in negozio al terzo giorno dall’acquisto. Sullo scontrino fiscale era chiaramente indicata la possibilità di effettuare il cambio merce entro sette giorni. Ero quindi ampiamente nei tempi stabiliti dal punto vendita stesso.

A quel punto, però, si è verificata una situazione alquanto mortificante e inaccettabile:

Resistenza ingiustificata: I titolari hanno opposto fin da subito una strenua resistenza, arrivando quasi a rifiutarsi di applicare le loro stesse condizioni di reso.

Diffidenza e pretesti: Hanno preteso di montare e testare il ventilatore sul momento, mettendo in dubbio la mia parola e la reale presenza del difetto.

Mancanza di rispetto: Durante tutta la procedura, i gestori si sono scambiati commenti tra loro nella propria lingua madre con toni, sguardi e atteggiamenti palesemente offensivi verso la mia persona, pensando forse che l’ostacolo linguistico mascherasse la loro totale maleducazione.

Di fronte all’evidenza della data sullo scontrino non hanno potuto tirarsi indietro dall’effettuare la sostituzione, ma l’intera interazione si è svolta in un clima di arroganza, presunzione e totale assenza di professionalità.

Come cliente mi sono sentito umiliato e trattato con disprezzo, per il solo torto di aver preteso ciò che mi spettava di diritto: un prodotto perfettamente funzionante e il rispetto di una garanzia scritta. È ammissibile che un cittadino debba subire un simile trattamento all’interno di un’attività commerciale che opera sul nostro territorio? Il rispetto per il cliente e l’osservanza delle regole civili e commerciali non dovrebbero mai essere considerati un optional.

Un cittadino e consumatore amareggiato“