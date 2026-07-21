Bollicine di Puglia torna a Monte Sant’Angelo con l’edizione più ampia di sempre. La manifestazione organizzata da AIS Puglia – Delegazione Foggia si prepara a trasformare il borgo garganico in un punto di riferimento per gli appassionati di vino, gastronomia e cultura, con un intero fine settimana dedicato alle eccellenze enogastronomiche regionali e nazionali.

L’appuntamento principale è fissato per sabato 25 luglio 2026, quando dalle ore 20 il suggestivo Castello di Monte Sant’Angelo ospiterà un grande percorso di degustazione dedicato alle migliori bollicine pugliesi.

Tra cortili e ambienti storici del maniero, visitatori, sommelier, operatori del settore e turisti potranno vivere un’esperienza che unirà vino, cucina, musica e valorizzazione del territorio, in una cornice riconosciuta come patrimonio UNESCO.

Il percorso degustativo sarà accompagnato da una selezione gastronomica pensata per esaltare il rapporto tra cibo e vino. Tra le proposte figurano le ostriche Oyster Oasis, i formaggi di Mungi e Mangia di Monte Sant’Angelo, i piatti degli chef dei ristoranti In Villa e I Templari, il panino gourmet del Sommelier Clandestino, oltre agli oli extravergine di oliva pugliesi abbinati ai pani del Forno Frisoli.

La manifestazione sarà arricchita da due masterclass dedicate al mondo delle bollicine.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 luglio alle ore 19 con “Bollicine di Mare”, una degustazione guidata dal dottor Giuseppe Baldassarre, tra i più importanti esperti del patrimonio vitivinicolo pugliese. L’incontro si svolgerà nel Salone degli appartamenti del Castello di Monte Sant’Angelo.

La seconda masterclass è in programma sabato 25 luglio alle ore 11 presso il ristorante La Rocca e sarà dedicata al Trentodoc Millesimato, con un approfondimento sul metodo classico e sull’importanza della lunga permanenza sui lieviti nella definizione di eleganza e complessità delle bollicine di montagna.

Ad aprire il calendario della manifestazione sarà invece “Aspettando Bollicine”, in programma venerdì 24 luglio dalle ore 20.30 in Piazza Beneficenza, nel centro storico di Monte Sant’Angelo.

L’evento, realizzato in collaborazione con le attività locali In Villa, Leko e Magnificat, proporrà un percorso tra vino, musica e sapori, coinvolgendo residenti e visitatori e anticipando l’atmosfera della serata principale.

Bollicine di Puglia rappresenta ormai un appuntamento centrale per la promozione del territorio, mettendo in rete produttori, operatori turistici, attività locali e professionisti del settore vitivinicolo.

L’obiettivo della manifestazione è raccontare l’evoluzione del mondo delle bollicine attraverso un format capace di unire degustazione, formazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, contribuendo alla crescita dell’offerta culturale e turistica di Monte Sant’Angelo e dell’intera Puglia.

Per partecipare alla serata di sabato 25 luglio è previsto un ticket di ingresso di 35 euro, comprensivo del percorso degustativo con assaggi liberi di vino e cinque degustazioni food.

Le masterclass saranno acquistabili separatamente al costo di 20 euro ciascuna. Prevista anche una formula completa dedicata agli appassionati, con ingresso all’evento e partecipazione alle masterclass al costo di 50 o 60 euro.

I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti online sul sito di AIS Puglia e presso i punti vendita autorizzati a Monte Sant’Angelo e nei comuni vicini.

Bollicine di Puglia 2026 è organizzato da AIS Puglia – Delegazione Foggia in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo. L’evento punta a confermarsi come un’occasione di incontro tra cultura del vino, tradizione gastronomica e promozione turistica, valorizzando uno dei borghi più suggestivi del Mezzogiorno.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.