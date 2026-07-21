Un giovane tasso è morto dopo essere stato investito lungo la SS 89 Garganica, all’altezza del chilometro 158.400 circa, nel territorio di Monte Sant’Angelo. Il ritrovamento è avvenuto durante alcuni controlli sul territorio da parte delle Guardie Ambientali Italiane, riportando l’attenzione sul tema della tutela della fauna selvatica e della sicurezza stradale.

L’episodio, secondo gli ambientalisti, non rappresenta soltanto la perdita di un singolo animale, ma la scomparsa di un elemento della biodiversità del territorio.

Troppo spesso, viene evidenziato, si parla di animali che “invadono” le carreggiate, ma la prospettiva dovrebbe essere ribaltata: la fauna selvatica vive in questi ambienti da molto prima della costruzione delle strade e delle infrastrutture che hanno frammentato i suoi habitat.

Gli animali non sono ospiti delle nostre strade: sono parte integrante degli ecosistemi che l’uomo ha modificato con il tempo. Per questo motivo viene ribadita l’importanza di adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto nelle aree dove è segnalata o conosciuta la presenza di specie selvatiche.

Il nuovo episodio riaccende il dibattito sulla necessità di interventi concreti per ridurre il fenomeno degli investimenti di animali lungo le strade: monitoraggio delle aree più a rischio, segnaletica adeguata, strumenti di mitigazione e maggiore sensibilizzazione degli automobilisti.

Per gli operatori ambientali, la convivenza tra uomo e natura passa anche dalla capacità di riconoscere che gli spazi attraversati quotidianamente dalle persone sono spesso gli stessi percorsi utilizzati dalla fauna.

Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ha commentato: “Non diciamo che gli animali attraversano le nostre strade. Ricordiamoci, piuttosto, che le nostre strade attraversano la loro casa.”

Un richiamo a considerare la tutela della fauna non soltanto come un tema ambientale, ma come una responsabilità collettiva verso il territorio e gli equilibri naturali che lo caratterizzano.

Lo riporta su Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.