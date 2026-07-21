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Home // 5 Reali Siti // Orta Nova, Tari. Palma: “Non possiamo rassegnarci ai costi esorbitanti”

GIANNI PALMA Orta Nova, Tari. Palma: “Non possiamo rassegnarci ai costi esorbitanti”

Il segretario generale della CGIL provinciale Gianni Palma ha chiesto un incontro urgente all’Amministrazione comunale

Gianni Palma

Orta Nova, Tari. Palma: "Non possiamo rassegnarci ai costi esorbitanti" - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Il segretario generale della CGIL provinciale Gianni Palma ha chiesto un incontro urgente all’Amministrazione comunale di Orta Nova sulla questione Tari, con l’obiettivo di affrontare il tema della tutela dei cittadini e dei contribuenti alle prese con il costo del servizio di raccolta rifiuti.

La richiesta richiama quanto già evidenziato dall’organizzazione sindacale in precedenza, con l’invito rivolto a istituzioni, forze politiche, associazioni di categoria e realtà del volontariato a lavorare insieme per individuare soluzioni nell’interesse della comunità ortese.

Secondo la CGIL, è necessario un percorso condiviso basato su unità, determinazione e responsabilità, che permetta di affrontare sia il tema della gestione dei rifiuti sia quello della pressione economica sui cittadini.

L’organizzazione sindacale sottolinea inoltre l’importanza di sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole relative alla raccolta dei rifiuti e sul pagamento regolare del tributo, elementi ritenuti fondamentali per migliorare il servizio e consentire agli operatori ecologici di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Per Palma serve una collaborazione tra tutte le componenti della società: “È necessario una unità di intenti, per la nostra salute e per il nostro portafoglio”.

Il segretario provinciale della CGIL ribadisce la necessità di affrontare il problema dei costi della tassa sui rifiuti, lanciando un appello alle istituzioni locali affinché si apra un confronto concreto.

“Non possiamo rassegnarci ai costi esorbitanti della Tari”, è il messaggio della CGIL, che chiede un impegno comune per individuare soluzioni a tutela dei cittadini di Orta Nova.

Lo riporta playnews24.com.

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