Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ambulatorio di terapia del dolore dell’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, che è stato completamente rinnovato e ampliato per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dolore cronico e da patologie invalidanti.

La struttura, inserita nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, dispone ora di due nuovi ambienti riqualificati, dedicati alle visite specialistiche e alle procedure infiltrative e mini-invasive, oltre a una nuova area di attesa destinata ai pazienti.

Nel primo semestre del 2026 sono stati presi in carico quasi 2.500 pazienti, dei quali circa un terzo ha effettuato procedure invasive o mini-invasive.

Tra i trattamenti disponibili figurano terapie farmacologiche, infiltrazioni caudali, radiofrequenze antalgiche, ozonoterapia, infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine), citochine autologhe utilizzate nella medicina rigenerativa e infiltrazioni di acido ialuronico nelle articolazioni.

Tutte le procedure vengono eseguite con tecnica ecoguidata, una metodologia che consente di aumentare precisione e sicurezza durante gli interventi.

L’attività dell’ambulatorio è rivolta a pazienti di tutte le età che soffrono di dolore causato principalmente da patologie della colonna vertebrale, artrosi, malattie croniche o patologie oncologiche, condizioni che possono compromettere in maniera significativa la qualità della vita.

L’ambulatorio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con un’apertura pomeridiana anche il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 19.30.

Per accedere al servizio è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale e la successiva prenotazione tramite il Cup.

Lo riporta ansa.it.