Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

MOSCONE MANFREDONIA // Moscone a Repubblica: «Non faccio il Savonarola: critico Nevo, ma vorrei incontrarlo»
21 Luglio 2026 - ore  09:28

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Ospedale Di Venere a Bari, rinnovato l’ambulatorio di terapia del dolore

OSPEDALE BARI Ospedale Di Venere a Bari, rinnovato l’ambulatorio di terapia del dolore

Nuovi spazi e servizi potenziati per l'ambulatorio di terapia del dolore dell'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara

Ospedale Di Venere a Bari

Ospedale Di Venere a Bari - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Attualità // Bari //

Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ambulatorio di terapia del dolore dell’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, che è stato completamente rinnovato e ampliato per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dolore cronico e da patologie invalidanti.

La struttura, inserita nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, dispone ora di due nuovi ambienti riqualificati, dedicati alle visite specialistiche e alle procedure infiltrative e mini-invasive, oltre a una nuova area di attesa destinata ai pazienti.

Nel primo semestre del 2026 sono stati presi in carico quasi 2.500 pazienti, dei quali circa un terzo ha effettuato procedure invasive o mini-invasive.

Tra i trattamenti disponibili figurano terapie farmacologiche, infiltrazioni caudali, radiofrequenze antalgiche, ozonoterapia, infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine), citochine autologhe utilizzate nella medicina rigenerativa e infiltrazioni di acido ialuronico nelle articolazioni.

Tutte le procedure vengono eseguite con tecnica ecoguidata, una metodologia che consente di aumentare precisione e sicurezza durante gli interventi.

L’attività dell’ambulatorio è rivolta a pazienti di tutte le età che soffrono di dolore causato principalmente da patologie della colonna vertebrale, artrosi, malattie croniche o patologie oncologiche, condizioni che possono compromettere in maniera significativa la qualità della vita.

L’ambulatorio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con un’apertura pomeridiana anche il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 19.30.

Per accedere al servizio è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale e la successiva prenotazione tramite il Cup.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO