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Home // Gargano // PET-TAC, dal 1° agosto cambiano le modalità di prenotazione: serviranno richiesta specialistica e impegnativa

PET - TAC PET-TAC, dal 1° agosto cambiano le modalità di prenotazione: serviranno richiesta specialistica e impegnativa

L'ospedale ricorda che il modulo necessario per la richiesta della PET-TAC è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale

Poliambulatorio Giovanni Paolo II dell'IRCCS Casa Sollievo della Soferenza, sede dell'Ambulatorio

Poliambulatorio Giovanni Paolo II dell'IRCCS Casa Sollievo della Soferenza, sede dell'Ambulatorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Cambiano le modalità di prenotazione degli esami PET-TAC all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. A partire dal 1° agosto 2026, per poter fissare l’appuntamento sarà obbligatorio presentare due documenti: il modulo di richiesta dell’esame compilato dal medico specialista e la relativa impegnativa contenente la prescrizione dell’esame o degli esami da effettuare.

La novità è stata comunicata dall’Istituto con un avviso rivolto agli utenti. Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non sarà più possibile effettuare la prenotazione presentando esclusivamente il modulo di richiesta, in assenza dell’impegnativa.

L’ospedale ricorda inoltre che il modulo necessario per la richiesta della PET-TAC è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale e deve essere compilato esclusivamente dal medico specialista richiedente.

La modulistica può essere scaricata all’indirizzo: https://operapadrepio.it/it/pazienti/prenotazioni/pet-tac.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, i pazienti possono rivolgersi agli sportelli di accettazione oppure contattare gli uffici preposti alle prenotazioni.

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