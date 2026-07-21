Prosegue il percorso di riorganizzazione e rafforzamento della Lega in provincia di Foggia. Il neosegretario provinciale Napoleone Cera, a poche settimane dalla sua elezione, ha ufficializzato i primi incarichi politici e organizzativi del partito, dando seguito a quanto annunciato nel corso del suo insediamento: costruire una squadra competente, radicata nei territori e capace di interpretare le esigenze delle comunità locali.

“Avevo assunto l’impegno di avviare una fase nuova, fondata sul coinvolgimento, sul merito e sulla valorizzazione delle professionalità presenti nel nostro movimento. Oggi iniziamo a dare concretezza a quel progetto con le prime nomine che rafforzeranno l’azione politica della Lega su tutto il territorio provinciale”, dichiara Cera.

Sono stati affidati i seguenti incarichi dipartimentali:

Dipartimento Agricoltura, Filiera Agroalimentare e Cibo – Francesco Bianchino ;

; Dipartimento Gestione Faunistica e Attività Venatoria – Antonio Bonavita ;

; Dipartimento Politiche per le Aree Montane – Dalila Lilian Brescia ;

; Dipartimento Disabilità – Michela Curiello ;

; Dipartimento Ambiente – Antonello Demonte ;

; Dipartimento Sicurezza e Immigrazione – Michele Leombruno ;

; Dipartimento Istruzione e Scuola – Marianna Orlando ;

; Dipartimento Giovani – Loris Pazienza ;

; Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Matteo Pazienza.

Contestualmente, nell’ambito del processo di consolidamento della presenza del partito sul territorio garganico, il segretario provinciale ha nominato due nuovi commissari cittadini:

Carmine Sciannamea commissario cittadino di Peschici ;

commissario cittadino di ; Arianna Lauriola commissaria cittadina di Ischitella.

“Si tratta di figure che sapranno interpretare al meglio il ruolo affidato, implementando competenze, passione e spirito di servizio rispetto al lavoro della Lega e delle comunità locali. Vogliamo costruire una classe dirigente sempre più preparata, presente e vicina ai cittadini, affrontando con serietà le principali sfide che interessano il nostro territorio: dall’agricoltura alle infrastrutture, dalla scuola all’ambiente, dalla sicurezza alle politiche per le aree interne e montane”, aggiunge Cera.

Le nomine rappresentano il primo passo di un più ampio percorso di riorganizzazione provinciale che nelle prossime settimane vedrà ulteriori assegnazioni di responsabilità e il rafforzamento delle strutture territoriali del partito. “La Lega in Capitanata vuole essere protagonista di una stagione politica nuova, fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle energie migliori del territorio. Con questa squadra iniziamo un lavoro importante per dare risposte concrete ai cittadini e per consolidare la presenza del movimento in ogni comune della provincia”, conclude il segretario provinciale.