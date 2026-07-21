San Nicandro Garganico si prepara a ricordare le vittime degli incidenti stradali con una fiaccolata dedicata alla memoria di Giorgio e Luigi, due giovani cittadini scomparsi tragicamente nel mese di giugno a causa di altrettanti sinistri che hanno profondamente colpito l’intera comunità.
L’iniziativa, dal titolo “Rispetta la Vita”, è organizzata dall’associazione San Nicandro Generation in collaborazione con il Comune di San Nicandro Garganico e con il patrocinio morale dell’associazione “Michele Di Salvia” APS.
La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio 2026 con partenza alle ore 20:00 dal Parco San Michele. Da qui prenderà il via un corteo illuminato dalle fiaccole che attraverserà le strade cittadine, trasformandosi in un momento di raccoglimento, preghiera e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari.
L’obiettivo dell’evento non è soltanto commemorativo, ma anche quello di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, della prevenzione e della responsabilità alla guida.
L’associazione “Michele Di Salvia” APS ha rivolto un invito alla partecipazione collettiva: “Tutti uniti, come la nostra Comunità sa fare: con la preghiera rivolta alle Vittime e la vicinanza alle Famiglie”.
La fiaccolata vuole rappresentare un segnale di solidarietà e di unità per tutta la cittadinanza, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini in un momento di dolore condiviso ma anche di riflessione sull’importanza del rispetto della vita.
Lo riporta sannicandro.org.