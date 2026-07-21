Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

MOSCONE MANFREDONIA // Moscone a Repubblica: «Non faccio il Savonarola: critico Nevo, ma vorrei incontrarlo»
21 Luglio 2026 - ore  09:28

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // San Nicandro Garganico, fiaccolata in ricordo delle vittime della strada

GARGANO VITTIME San Nicandro Garganico, fiaccolata in ricordo delle vittime della strada

San Nicandro Garganico si prepara a ricordare le vittime degli incidenti stradali con una fiaccolata dedicata alla memoria di Giorgio e Luigi

Fiaccolata

San Nicandro Garganico, fiaccolata in ricordo delle vittime della strada - Fonte Immagine non riferita al testo: chiesadirieti.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

San Nicandro Garganico si prepara a ricordare le vittime degli incidenti stradali con una fiaccolata dedicata alla memoria di Giorgio e Luigi, due giovani cittadini scomparsi tragicamente nel mese di giugno a causa di altrettanti sinistri che hanno profondamente colpito l’intera comunità.

L’iniziativa, dal titolo “Rispetta la Vita”, è organizzata dall’associazione San Nicandro Generation in collaborazione con il Comune di San Nicandro Garganico e con il patrocinio morale dell’associazione “Michele Di Salvia” APS.

La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio 2026 con partenza alle ore 20:00 dal Parco San Michele. Da qui prenderà il via un corteo illuminato dalle fiaccole che attraverserà le strade cittadine, trasformandosi in un momento di raccoglimento, preghiera e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari.

L’obiettivo dell’evento non è soltanto commemorativo, ma anche quello di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, della prevenzione e della responsabilità alla guida.

L’associazione “Michele Di Salvia” APS ha rivolto un invito alla partecipazione collettiva: “Tutti uniti, come la nostra Comunità sa fare: con la preghiera rivolta alle Vittime e la vicinanza alle Famiglie”.

La fiaccolata vuole rappresentare un segnale di solidarietà e di unità per tutta la cittadinanza, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini in un momento di dolore condiviso ma anche di riflessione sull’importanza del rispetto della vita.

Lo riporta sannicandro.org.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO