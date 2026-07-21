Sant’Agata di Puglia si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato alla fede, alla musica e alla condivisione. Martedì 11 agosto 2026, in occasione della festa di Santa Chiara d’Assisi, il Piazzale Sacro Cuore ospiterà, a partire dalle ore 19, il Festival di Musica Cristiana dal titolo “Laudato sie, mi Signore, per sorella Pace”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Sacro Cuore, in collaborazione con le Comunità Parrocchiali e con il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Puglia, per celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Al centro della manifestazione ci sarà il messaggio francescano della pace, proposto attraverso la musica come occasione di riflessione e speranza.

La direzione artistica è affidata a fra Leonardo Civitavecchia, protagonista della musica di ispirazione cristiana, che per questa prima edizione ha riunito alcuni artisti provenienti da diverse realtà del territorio.

Sul palco si esibiranno:

Don Mimmo Iervolino (Napoli)

(Napoli) Niki Esse (San Giorgio a Cremano)

(San Giorgio a Cremano) Fra Leonardo Civitavecchia (San Severo)

L’evento è pensato non soltanto come un concerto, ma anche come un momento di incontro per la comunità, nel quale la musica diventa strumento di preghiera, dialogo e promozione della pace, nel solco dell’eredità spirituale di San Francesco.

Il parroco don Mimmo Guida ha sottolineato il significato dell’iniziativa, dichiarando: “La musica ha il potere unico di elevare lo spirito e unire le persone. In questo importante anniversario, grazie alla Fondazione Sacro Cuore e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pietro Bove, abbiamo voluto offrire alla nostra comunità e ai tanti santagatesi che rientrano per le vacanze un’occasione speciale: riflettere sul dono della pace attraverso le note e le voci di artisti che hanno fatto della musica il proprio apostolato.”

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 11 agosto alle ore 19, quando il Piazzale Sacro Cuore diventerà il cuore di una serata dedicata alla musica cristiana, alla spiritualità e alla partecipazione collettiva, con l’obiettivo di lasciare un segno nell’estate di Sant’Agata di Puglia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Comunità Parrocchiali di Sant’Agata di Puglia.