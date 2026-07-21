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Home // Foggia // Sicurezza sismica, la Regione sblocca oltre 13,5 milioni di euro per università, scuole, impianti sportivi e altri edifici

SISMICA FOGGIA Sicurezza sismica, la Regione sblocca oltre 13,5 milioni di euro per università, scuole, impianti sportivi e altri edifici

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha approvato una variazione di bilancio di 11.409.241,09 euro

Telemedicina nelle farmacie, Piemontese: "Conclusa la sperimentazione, decisione del Governo nazionale"

Raffaele Piemontese - Fonte Immagine: consiglio.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Un polo universitario, una scuola, un palazzetto dello sport, una caserma dei Carabinieri. Quattro luoghi simbolo della vita quotidiana di altrettante comunità pugliesi. Per renderli più sicuri e più moderni, la Regione Puglia mette in campo oltre 13 milioni e mezzo di euro, facendo scorrere la graduatoria degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha approvato una variazione di bilancio di 11.409.241,09 euro che, sommata ai 2.107.285,95 euro già disponibili, porta a 13.516.527,04 euro le risorse complessivamente utilizzate per finanziare nuovi interventi già valutati positivamente ma rimasti esclusi, fino a oggi, soltanto per esaurimento dei fondi.

“È questo il senso del nostro lavoro: recuperare risorse, accelerare i cantieri e trasformare progetti già pronti in opere utili ai cittadini”, dichiara l’assessore Piemontese, sottolineando che si tratta di “università, scuole impianti sportivi, sedi delle istituzioni dove ogni giorno si studia, si lavora, si cresce e ci si incontra”.

L’operazione è resa possibile attraverso una rimodulazione delle risorse all’interno della stessa Azione del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 dedicata alla prevenzione dei rischi e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Una scelta che consente di accelerare gli investimenti, valorizzare progetti già pronti e trasformare rapidamente risorse europee in cantieri.

Nel dettaglio, lo scorrimento della graduatoria finanzia i seguenti interventi.

A Foggia, con 6.305.000 euro, si può avviare la demolizione e ricostruzione dei due edifici del Polo di Scienze Motorie dell’Università di Foggia, in viale Virgilio. Una struttura che affonda le proprie radici nella storica esperienza dell’ISEF e che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la formazione universitaria e sportiva non solo della Capitanata.

A Barletta, con 2.861.527,06 euro, si finanzia la demolizione e ricostruzione dei corpi “A” e “B” del Palazzetto dello Sport “Angelo Marchiselli”, destinato a diventare un impianto più sicuro e moderno al servizio dell’attività sportiva cittadina.

Ad Altamura, con 3.500.000 euro si avvia l’intervento di adeguamento sismico, restauro delle facciate, adeguamento antincendio, miglioramento della sostenibilità ambientale e conseguimento dell’agibilità della scuola “IV Novembre”, uno degli edifici scolastici più rappresentativi della città.

A Pietramontecorvino, 850.000 euro sosterranno gli interventi urgenti di adeguamento sismico e funzionale della caserma dei Carabinieri, presidio essenziale per la sicurezza dell’intero territorio dei Monti Dauni.

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