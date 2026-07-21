Edizione n° 6134

BALLON D'ESSAI

MOSCONE MANFREDONIA // Moscone a Repubblica: «Non faccio il Savonarola: critico Nevo, ma vorrei incontrarlo»
21 Luglio 2026 - ore  09:28

CALEMBOUR

VADO LIGURE // Maxi sequestro di cocaina, rinvenuti oltre 770 chili di droga nascosti tra le banane
21 Luglio 2026 - ore  11:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Spento l’incendio al centro Sima Ecologia di San Paolo di Civitate: al via la bonifica, esclusa l’origine dolosa

Spento l’incendio al centro Sima Ecologia di San Paolo di Civitate: al via la bonifica, esclusa l’origine dolosa

Incendio nel centro di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: rogo spento, al via la bonifica

Incendio nel centro di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: rogo spento, al via la bonifica - ph maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Stato news //

ento l’incendio al centro Sima Ecologia di San Paolo di Civitate: al via la bonifica, esclusa l’origine dolosa

SAN PAOLO DI CIVITATE – Si sono concluse nella giornata di lunedì 20 luglio le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato venerdì scorso all’interno del centro di raccolta rifiuti Sima Ecologia, in via Marconi, a San Paolo di Civitate. A comunicarlo è il comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha aggiornato l’amministrazione comunale sull’evoluzione dell’emergenza.

Con lo spegnimento del rogo si apre ora la fase della bonifica dell’area interessata, mentre proseguono gli accertamenti ambientali affidati ad Arpa Puglia, i cui risultati ufficiali non sono ancora stati resi noti.

Proseguono i controlli ambientali

Durante le operazioni di emergenza, le prime rilevazioni effettuate dai Vigili del fuoco non avevano evidenziato criticità. Successivamente, Arpa ha avviato analisi più approfondite, che richiedono tempi tecnici maggiori per essere completate.

L’amministrazione comunale ha assicurato che gli esiti saranno resi pubblici non appena verranno trasmessi ufficialmente, garantendo la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Al via bonifica e smaltimento

Conclusa la fase di spegnimento, prenderanno il via le attività di smaltimento dei materiali coinvolti e la bonifica del sito. Le operazioni saranno precedute dall’analisi dei rifiuti presenti nell’impianto, sotto il coordinamento dei Carabinieri Forestali e degli organi competenti in materia ambientale.

Il Comune ha ribadito di mantenere un costante contatto con tutte le autorità coinvolte, sottolineando che ogni intervento viene svolto con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Sima Ecologia: «Rogo accidentale, nessuna sostanza pericolosa»

Nel frattempo è ripreso regolarmente il servizio di raccolta differenziata.

In una nota, Sima Ecologia ha precisato che gli accertamenti svolti dalle autorità e dalle forze dell’ordine avrebbero escluso qualsiasi origine dolosa dell’incendio, attribuendolo a cause accidentali.

L’azienda ha inoltre evidenziato che il centro è destinato esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti riciclabili – tra cui carta, plastica, vetro, alluminio e legno – e che nell’impianto non sono presenti sostanze tossiche o rifiuti pericolosi.

«Invitiamo la popolazione a non lasciarsi condizionare da informazioni non verificate che potrebbero generare un ingiustificato allarmismo», conclude la società, ringraziando l’amministrazione comunale e tutti gli enti impegnati nella gestione dell’emergenza.

Fonte: FoggiaToday.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO