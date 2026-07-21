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Home // Cronaca // Sulla strada statale 673 “Tangenziale di Foggia” in corso i lavori di riqualificazione avviati da Anas

FOGGIA SS673 Sulla strada statale 673 “Tangenziale di Foggia” in corso i lavori di riqualificazione avviati da Anas

Limitazioni provvisorie al transito lungo l'asse principale e in corrispondenza dell'innesto tra la SS673 e la SS16

Anas, lavori su SS16 e Tangenziale di Foggia dopo i danni del maltempo

Tangenziale di Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Sulla strada statale 673 “Tangenziale di Foggia” sono in corso i lavori di riqualificazione avviati da Anas per un investimento complessivo di 122 milioni di euro, suddiviso in tre lotti, finalizzato al miglioramento della sicurezza e dei livelli di servizio dell’infrastruttura.

Per consentire l’avanzamento dei lavori previsti dal lotto 3 sono necessarie limitazioni provvisorie al transito in corrispondenza dell’innesto tra la SS673 e la SS16 Sud. In particolare, fino a ottobre 2026, sono stati istituiti restringimenti di carreggiata e verranno chiuse temporaneamente le relative rampe di svincolo per interventi di ripristino della pavimentazione, ripristino dei sottopassi e cavalcavia e installazione delle barriere stradali.

Inoltre, per consentire l’avanzamento dei lavori di bonifica profonda della pavimentazione stradale e sostituzione delle barriere di sicurezza lungo l’asse principale della SS673, sono istituiti restringimenti di carreggiata con transito regolato a senso unico alternato con semaforo.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.
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