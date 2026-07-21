La possibile riduzione dei posti letto dell’ospedale “Giuseppe Tatarella” di Cerignola preoccupa la comunità del Basso Tavoliere. A intervenire sulla questione è Roberto Monterisi, cittadino e imprenditore cerignolano, che ha rivolto un appello al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro affinché venga tutelato il presidio sanitario cittadino.

La sua testimonianza nasce da un’esperienza personale segnata dal dolore della malattia e dalla perdita di entrambi i genitori. “Quando vivi un’emergenza ogni minuto conta: avere un ospedale vicino casa ti dà una possibilità in più”, ha raccontato Monterisi, spiegando perché il futuro del Tatarella rappresenti una questione che riguarda l’intera comunità.

Attraverso un video diffuso sui social, Monterisi ha voluto portare all’attenzione delle istituzioni le preoccupazioni dei cittadini rispetto alle ipotesi contenute nel nuovo piano operativo sanitario regionale, legato al disavanzo della sanità pugliese.

“Qualche minuto fa, in grande tristezza, ho letto un articolo che parlava del rischio della riduzione dei posti letto presso l’ospedale di Cerignola. Essendo un figlio che ha vissuto il dolore della malattia in famiglia, non potevo restare in silenzio”, ha dichiarato.

Il piano regionale prevede una riorganizzazione della rete ospedaliera con una riduzione complessiva dei posti letto e interventi su alcuni presidi pugliesi. Tra le strutture interessate dalle ipotesi di revisione figurerebbero anche gli ospedali di Cerignola e San Severo, oltre ad altri presidi regionali.

Rivolgendosi direttamente al presidente Decaro, Monterisi ha lanciato un appello: “Con il massimo rispetto e con il cuore in mano mi permetto di chiederle una cosa che riguarda tutti noi cittadini. Per cortesia, non ridimensionate l’ospedale di Cerignola, perché sebbene a livello amministrativo potrebbe sembrare solo una questione di numeri o di posti letto, per noi cittadini invece significa molto di più”.

Nel suo intervento il cittadino cerignolano ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dall’ospedale durante il periodo più difficile vissuto dalla sua famiglia. “Ho perso entrambi i miei genitori dopo anni di calvario per la malattia. Sono stati anni durissimi, ma in quel momento ho sempre ringraziato Dio per aver avuto la fortuna di avere un ospedale vicino casa”.

Secondo Monterisi, la presenza di una struttura sanitaria efficiente rappresenta un elemento di sicurezza per migliaia di persone che vivono nel territorio. “Innanzitutto significa sicurezza, significa anche speranza e tante volte, mi creda, significa anche vita”, ha affermato.

Il Tatarella, punto di riferimento per il Basso Tavoliere, negli ultimi anni ha registrato una diminuzione degli accessi, ma parallelamente sono stati avviati interventi di riqualificazione, tra cui i lavori sull’ex Pronto Soccorso finanziati con 1,82 milioni di euro attraverso il PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione dell’emergenza-urgenza.

Monterisi ha ribadito che la sanità non può essere valutata soltanto attraverso dati e bilanci: “Noi cerignolani credo che siamo disposti a fare sacrifici in altri settori, ma non sulla sanità. La salute è un diritto fondamentale. Un ospedale efficiente rappresenta la tranquillità di un’intera comunità”.

E ha aggiunto: “Perché dietro a ogni posto letto non c’è un numero, c’è una persona, una famiglia, una vita”.

L’appello si conclude con un invito al dialogo e alla responsabilità istituzionale: “Mi auguro che questa richiesta venga ascoltata, perché quando si parla di salute credo che non esistano colori politici, esistono solo persone. E ogni persona merita di essere salvata quando ne ha bisogno”.

Ora la questione passerà attraverso il confronto tra Regione, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei territori. La comunità cerignolana attende le prossime decisioni con la richiesta di mantenere un presidio considerato essenziale per la tutela della salute dei cittadini.

Lo riporta viverecerignola.it.