Dal 27 al 30 luglio il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà la sesta edizione di “Leggere Manfredonia”, la rassegna letteraria che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate sipontina.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Fare Comunità, in collaborazione con Mondadori Bookstore e Andrea Pacilli Editore, con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Nata con l’obiettivo di promuovere la lettura come occasione di confronto e crescita collettiva, la manifestazione ha trasformato il Chiostro di Palazzo San Domenico in un luogo di incontro tra autori, editori, musicisti e lettori, valorizzando il dialogo e la cultura come strumenti di partecipazione.

La rassegna prenderà il via lunedì 27 luglio con Azzurra Rinaldi, economista e autrice del volume “Soldi, sesso, potere”, che dialogherà con Patrizia Salvetti affrontando i temi delle disuguaglianze di genere, dell’economia e dei rapporti di potere nella società contemporanea.

Nella stessa serata sarà protagonista anche don Salvatore Miscio, che presenterà il libro “Dio del cielo vienimi a cercare”, accompagnato dall’Ensemble Fabrizio De André. L’incontro proporrà un percorso che unirà riflessione spirituale e musica, intrecciando parole e canzoni.

Mercoledì 29 luglio sarà dedicato alla narrativa contemporanea con Nicola Pesce, autore di “Piccolo principe delle tenebre”, che dialogherà con Michela Lombardi, autrice de “La finestra”. Un confronto che metterà al centro temi come la fragilità umana, la speranza e la ricerca della luce nelle difficoltà della vita.

La giornata conclusiva, giovedì 30 luglio, sarà articolata in tre appuntamenti. Alle 19 Andrea Pacilli presenterà “Giacometta rapita dai Turchi”, un’opera che riporta all’attenzione la figura di Giacometta Beccarini, intrecciandone la vicenda con la storia del territorio.

Alle 21 sarà la volta del filosofo Michele Illiceto, che illustrerà il saggio “Fede, speranza e carità”, dedicato alle virtù teologali come strumenti di libertà, dialogo e riconciliazione.

La manifestazione si concluderà alle 22 con Carlo Trotta e il suo libro “Fenomenologia della luna”, un percorso filosofico e simbolico che accompagnerà il pubblico tra ragione, mistero, luce e ombra.

“Leggere Manfredonia” si conferma così un progetto culturale capace di creare connessioni tra autori e cittadini, offrendo uno spazio di confronto in cui narrativa, saggistica, filosofia e poesia si incontrano con l’obiettivo di promuovere la cultura come patrimonio condiviso.

Tutti gli incontri si terranno nel Chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia, a partire dalle ore 19, con ingresso libero.