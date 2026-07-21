Torremaggiore torna alla corte di Federico II: "Suggestioni Sub Flore 2026" riporta in vita il Medioevo

TORREMAGGIORE – Un viaggio nella storia, tra rievocazioni medievali, teatro, cultura, enogastronomia e musica, per celebrare il profondo legame tra Torremaggiore e Federico II di Svevia. Dall’11 agosto al 6 settembre torna “Suggestioni Sub Flore”, la manifestazione che, giunta alla sua settima edizione, animerà Castel Fiorentino, il centro storico Codacchio e altri luoghi simbolo della città con un ricco calendario di eventi.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Torremaggiore – Assessorato alla Cultura e al Turismo – insieme alle principali associazioni culturali del territorio, propone un percorso immersivo nel Medioevo attraverso rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, visite guidate, accampamenti, convegni, feste di contrada e appuntamenti dedicati alla tradizione gastronomica.

Al centro della rassegna resta la figura di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, il cui destino è indissolubilmente legato a Castel Fiorentino, il sito archeologico dove l’imperatore morì il 13 dicembre 1250. Un patrimonio storico che Torremaggiore continua a valorizzare, trasformandolo in un volano culturale e turistico capace di coinvolgere cittadini e visitatori.

Il programma prenderà il via martedì 11 agosto con “Fiorentino sotto le stelle”, una serata nel sito archeologico tra visite guidate, spettacoli e osservazioni astronomiche.

La Settimana Federiciana entrerà nel vivo domenica 30 agosto, quando Castel Fiorentino ospiterà visite guidate e accampamenti medievali, offrendo ai partecipanti un’autentica immersione nell’atmosfera del XIII secolo.

Nei giorni successivi spazio alle tradizionali feste delle contrade, alla presentazione del libro Il figlio del falco di Michele Lavacca, alla rievocazione della Disfatta di Fiorentino e alla suggestiva Cena medievale nel Codacchio, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti nel cuore del centro storico.

Il momento più atteso sarà quello del 5 e 6 settembre, con la 41ª edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II, tra le manifestazioni identitarie più longeve e rappresentative della città. Figuranti in costume, musici, sbandieratori e arcieri daranno vita a una spettacolare ricostruzione storica che attraverserà le vie cittadine.

A chiudere l’edizione 2026 sarà un evento di grande suggestione: il concerto all’alba di Silvia Mezzanotte, in programma a Castel Fiorentino, dove musica, storia e paesaggio si fonderanno in un’esperienza dal forte impatto emotivo.

Il crescente coinvolgimento di associazioni, volontari e cittadini conferma “Suggestioni Sub Flore” come una delle manifestazioni culturali più significative del territorio, capace di promuovere la conoscenza della storia locale e di rafforzare l’attrattività turistica di Torremaggiore. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Torremaggiore – Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con il Centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti”, APS Borgo Antico, Arcieri Storici “Turris Maior”, “Insieme per Fiorentino” APS e gli Sbandieratori e Musici “Florentinum Torremaggiore”.

Il programma è stato presentato dal sindaco Emilio Di Pumpo e dall’assessore alla Cultura e al Turismo Ilenia Coppola, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa quale occasione di promozione culturale, identitaria e turistica per l’intero territorio.