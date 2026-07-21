Università di Foggia, pubblicato il bando per il XLII ciclo dei Dottorati di Ricerca

Nove corsi di dottorato, nuove opportunità di formazione e ricerca internazionale. Domande entro l’8 settembre 2026.

Foggia, 21 luglio 2026. L’Università di Foggia ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XLII ciclo (anno accademico 2026/2027), confermando il proprio impegno nella formazione di giovani ricercatrici e ricercatori e nello sviluppo di percorsi di alta qualificazione scientifica, in un contesto sempre più aperto all’innovazione e alla cooperazione internazionale.

“ I dottorati rappresentano il livello più alto della formazione universitaria e costituiscono un investimento strategico per il futuro dell’Ateneo, del territorio e del Paese. – Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – L’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa, unite al crescente numero di collaborazioni con istituzioni, imprese e partner internazionali, testimoniano la solidità del percorso di crescita della nostra Università e la sua capacità di attrarre talenti, risorse e progettualità di respiro europeo. Rivolgo , quindi , un invito ai giovani laureati che desiderano intraprendere un percorso di ricerca avanzata a scegliere l’Università di Foggia, una comunità accademica che mette al centro il merito, l’innovazione e l’internazionalizzazione come leve fondamentali per costruire il futuro. “



Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Ateneo entro le ore 13.00 di martedì 8 settembre 2026. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Ateneo entro le ore 13.00 di martedì 8 settembre 2026. L’offerta formativa comprende nove corsi di dottorato triennali, (Basic and Clinical Neuroscience; Biotechnology and Smart Practices for a Sustainable Management of Natural Resources, Food and Agriculture; Diritto e Sicurezza; Economics and Finance of Territorial Sustainability and Well-being; Medical Humanities and Welfare Policies; Scienze della Formazione, dello Sviluppo e dell’Apprendimento; Scienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento Attivo; Scienze Economiche e Sociali e Scienze Umanistiche) che spaziano dalle neuroscienze alle biotecnologie, dalle scienze economiche alle discipline umanistiche, dal diritto alle politiche di welfare, fino alle scienze della formazione e alle tecnologie innovative per la salute e l’invecchiamento attivo.

Tra le principali novità del XLII ciclo spicca il rafforzamento della dimensione internazionale grazie al progetto europeo BIO-MICRO, finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks, che consentirà l’assegnazione di due borse di dottorato dedicate al Corso in Scienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento Attivo. Le borse prevedono un trattamento economico conforme agli standard europei, comprensivo di Living Allowance, Mobility Allowance e, ove previsto, Family Allowance, rappresentando un’importante opportunità per giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo.