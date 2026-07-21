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Università di Foggia, pubblicato il bando per il XLII ciclo dei Dottorati di Ricerca

LO MUZIO - UNIFOGGIA

LO MUZIO, FOGGIA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Stato news //

Università di Foggia, pubblicato il bando per il XLII ciclo dei Dottorati di Ricerca
Nove corsi di dottorato, nuove opportunità di formazione e ricerca internazionale. Domande entro l’8 settembre 2026.

Foggia, 21 luglio 2026. L’Università di Foggia ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XLII ciclo (anno accademico 2026/2027), confermando il proprio impegno nella formazione di giovani ricercatrici e ricercatori e nello sviluppo di percorsi di alta qualificazione scientifica, in un contesto sempre più aperto all’innovazione e alla cooperazione internazionale.

 
I dottorati rappresentano il livello più alto della formazione universitaria e costituiscono un investimento strategico per il futuro dell’Ateneo, del territorio e del Paese.  – Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – L’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa, unite al crescente numero di collaborazioni con istituzioni, imprese e partner internazionali, testimoniano la solidità del percorso di crescita della nostra Università e la sua capacità di attrarre talenti, risorse e progettualità di respiro europeo. Rivolgo, quindi, un invito ai giovani laureati che desiderano intraprendere un percorso di ricerca avanzata a scegliere l’Università di Foggia, una comunità accademica che mette al centro il merito, l’innovazione e l’internazionalizzazione come leve fondamentali per costruire il futuro.  

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Ateneo entro le ore 13.00 di martedì 8 settembre 2026.

L’offerta formativa comprende nove corsi di dottorato triennali,  (Basic and Clinical NeuroscienceBiotechnology and Smart Practices for a Sustainable Management of Natural Resources, Food and AgricultureDiritto e SicurezzaEconomics and Finance of Territorial Sustainability and Well-beingMedical Humanities and Welfare PoliciesScienze della Formazione, dello Sviluppo e dell’ApprendimentoScienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento AttivoScienze Economiche e Sociali e Scienze Umanistiche) che spaziano dalle neuroscienze alle biotecnologie, dalle scienze economiche alle discipline umanistiche, dal diritto alle politiche di welfare, fino alle scienze della formazione e alle tecnologie innovative per la salute e l’invecchiamento attivo. 

 
Tra le principali novità del XLII ciclo spicca il rafforzamento della dimensione internazionale grazie al progetto europeo BIO-MICRO, finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks, che consentirà l’assegnazione di due borse di dottorato dedicate al Corso in Scienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento Attivo. Le borse prevedono un trattamento economico conforme agli standard europei, comprensivo di Living Allowance, Mobility Allowance e, ove previsto, Family Allowance, rappresentando un’importante opportunità per giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo.
 
 L’offerta del XLII ciclo riflette la capacità dell’Università di Foggia di coniugare qualità scientifica, interdisciplinarità e dialogo con il contesto produttivo e istituzionale. – Ha dichiarato la prof.ssa F. Fortunato, delegata rettorale ai Dottorati di ricerca   Con questo bando mettiamo a disposizione percorsi di alta formazione costruiti intorno alla qualità della ricerca e alla valorizzazione del merito. Il nostro obiettivo è accompagnare i dottorandi in un percorso che li renda protagonisti della produzione di nuova conoscenza, offrendo loro strumenti, competenze e opportunità di confronto in un ambiente scientifico aperto e internazionale.

Il bando prevede, inoltre, diverse tipologie di finanziamento: borse interamente sostenute dall’Università di Foggia, borse finanziate o cofinanziate da enti pubblici e privati e ulteriori finanziamenti che potranno essere attivati anche successivamente alla pubblicazione del bando, ampliando così le opportunità di accesso ai percorsi di dottorato.

Possono partecipare candidati italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, oppure laureandi che conseguiranno il titolo entro la data di immatricolazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2026. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli, dell’eventuale progetto di ricerca (o prova scritta, dove prevista) e di un colloquio volto ad accertare la preparazione scientifica e la conoscenza della lingua inglese.

I corsi di dottorato rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui l’Università di Foggia investe nella crescita del capitale umano, promuovendo ricerca di eccellenza, interdisciplinarità, trasferimento tecnologico e collaborazioni con imprese, enti di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, ai posti disponibili, alle borse di studio, alle modalità di selezione e alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Università di Foggia, al seguente link: https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-ciclo-xlii

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