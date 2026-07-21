Università di Foggia, pubblicato il bando per il XLII ciclo dei Dottorati di Ricerca
Nove corsi di dottorato, nuove opportunità di formazione e ricerca internazionale. Domande entro l’8 settembre 2026.
Foggia, 21 luglio 2026. L’Università di Foggia ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XLII ciclo (anno accademico 2026/2027), confermando il proprio impegno nella formazione di giovani ricercatrici e ricercatori e nello sviluppo di percorsi di alta qualificazione scientifica, in un contesto sempre più aperto all’innovazione e alla cooperazione internazionale.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Ateneo entro le ore 13.00 di martedì 8 settembre 2026.
L’offerta formativa comprende nove corsi di dottorato triennali, (Basic and Clinical Neuroscience; Biotechnology and Smart Practices for a Sustainable Management of Natural Resources, Food and Agriculture; Diritto e Sicurezza; Economics and Finance of Territorial Sustainability and Well-being; Medical Humanities and Welfare Policies; Scienze della Formazione, dello Sviluppo e dell’Apprendimento; Scienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento Attivo; Scienze Economiche e Sociali e Scienze Umanistiche) che spaziano dalle neuroscienze alle biotecnologie, dalle scienze economiche alle discipline umanistiche, dal diritto alle politiche di welfare, fino alle scienze della formazione e alle tecnologie innovative per la salute e l’invecchiamento attivo.
Il bando prevede, inoltre, diverse tipologie di finanziamento: borse interamente sostenute dall’Università di Foggia, borse finanziate o cofinanziate da enti pubblici e privati e ulteriori finanziamenti che potranno essere attivati anche successivamente alla pubblicazione del bando, ampliando così le opportunità di accesso ai percorsi di dottorato.
Possono partecipare candidati italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, oppure laureandi che conseguiranno il titolo entro la data di immatricolazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2026. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli, dell’eventuale progetto di ricerca (o prova scritta, dove prevista) e di un colloquio volto ad accertare la preparazione scientifica e la conoscenza della lingua inglese.
I corsi di dottorato rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui l’Università di Foggia investe nella crescita del capitale umano, promuovendo ricerca di eccellenza, interdisciplinarità, trasferimento tecnologico e collaborazioni con imprese, enti di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali.
Tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, ai posti disponibili, alle borse di studio, alle modalità di selezione e alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Università di Foggia, al seguente link: https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-ciclo-xlii