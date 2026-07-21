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FESTA SANT'ANNA Viabilità, i provvedimenti disposti in occasione della Festività di Sant’Anna

La Festività di Sant’Anna è tra le più sentite da parte della comunità cittadina

episcopo foggia

SINDACA EPISCOPO, FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Luglio 2026
Foggia // Politica //

La Festività di Sant’Anna è tra le più sentite da parte della comunità cittadina. Grande partecipazione è attesa sia per la processione in programma sabato 25 luglio, che per le celebrazioni religiose e le attività rientranti nella manifestazione organizzata dall’associazione Aps Magicmusic Ets nel quartiere.
Il dirigente della Polizia Locale Vincenzo Manzo, dopo aver acquisito il Piano di Safety e Security, ha firmato l’ordinanza che dispone per sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19 e sino al termine della processione, la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Sant’Antonio, Via Calvario, Via Occidentale, Via Lucera, Piazza C. Villani, Via A. Manzoni, Via Cappuccini, Via Icona Vetere, Via Sant’Antonio; e per domenica 26 luglio la chiusura al traffico di Via San’Antonio – nel tratto compreso tra Via Calvario e Via Freddo – per il tempo strettamente necessario alle celebrazioni delle messe (che si svolgeranno alle ore 8, alle ore 10, alle ore 11, alle ore 19).

Ancora, a partire dalle ore 14 di venerdì 24 luglio e sino alle ore 9 di lunedì 27 luglio, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare con l’istituzione del divieto di sosta “rimozione forzata” di Via San Giovanni Rotondo – nel tratto compreso tra Via Capitanata e Via S. Antonio -, Largo Sant’Anna, Piazza Sant’Eligio – nel tratto compreso tra Via Sant’Antonio e Vicolo Vergini -, Via S. Eligio – nel tratto compreso tra Via delle Grazie e Via A. Manzoni – per consentire il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature. E, a partire dalle ore 16 e sino a fine esigenze sabato 25 e domenica 26 luglio prossimi, è stata disposta la chiusura al traffico di Piazza Sant’Eligio, Via Sant’Antonio – nel tratto compreso tra Piazza Villani e Via A. Ciano -, Via San Severo – nel tratto compreso tra Piazza Sant’Eligio e Viale Dauno –, Via Calvario, Via Sant’Eligio – nel tratto compreso tra Via delle Grazie e Via A. Manzoni -, Via delle Grazie – tratto compreso tra Via A. Manzoni e Piazza Sant’Eligio -.

Il traffico veicolare in quei giorni verrà quindi dirottato sulle strade limifrofe.

 

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