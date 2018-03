Di:

10 indizi per la vittoria; il 24 a Manfredonia l^ Caccia al tesoro fotografica ultima modifica: da

Manfredonia -–. Manfredonia,: data della prima edizione della Caccia al tesoro fotografica, che si svolgerà dalle 16 alle 20 nel centro storico.Nel tempo stabilito, i partecipanti alla gara dovranno ritrovare ipassando tra le vie e piazze più suggestive di Manfredonia: dal Castello-Museo archeologico Svevo Angioino a Corso Manfredi, da Corso Roma a Via San Lorenzo e Via Maddalena, con le loro relative traverse. Ogni dettaglio sarà catalogato con un proprio indice di difficoltà utilizzato in seguito nella classifica generale. Ogni partecipante dovrà presentare i dettagli su di una unica scheda di memoria.in una delle sezioni locali di Stato quotidiano, in via delle Cisterne 54 (campanello de Filippo), palazzo Monte Paschi di Siena. Per partecipare basterà rilasciare i propri dati con un contributo di 2 euro.Per la caccia al tesoro; possibilità di iscrizioni anche tra le 15 e le 16, prima della partenza della gara.Organizzatore dell’’evento il fotografo, in collaborazione con la testata giornalistica Stato Quotidiano (www.statoquotidiano.it).La classifica diramata in base al tempo di consegna di tutti i dettagli; in caso di un non raggiungimento del totale immagini verrà attuata la classifica a punti, differenziando tra i partecipanti che avranno portato più foto sempre entro e non oltre le 4 ore di gara.Alla prima caccia al tesoro fotografica: sufficiente una macchina fotografica digitale (reflex e non) ma anche iphone e tablet. Targhe e riconoscimenti per i primi tre classificati.Redazione Stato@riproduzione riservata