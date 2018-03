Operai Ilva (archivio)

Roma – L’AVVOCATO Corrado Carubba è stato nominato subcommissario dell’Ilva dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Come riporta l’Ansa Puglia, la nomina è stata trasmessa alla Corte dei Conti. Redazione Stato “Corrado Carubba subcommissario Ilva” ultima modifica: da

