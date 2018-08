Arrestato autotrasportatore barese per atti osceni in luogo pubblico

Di:

Continuano in città i servizi di controllo del territorio messi in atto dal Nucleo Radiomobile nel corso delle “vacanze estive” ed i risultati nell’attività di contrasto ai reati contro la persona ed il patrimonio non si fanno attendere.

Ieri mattina, alle ore 10.30, in via Gaetano Devito Francsco, all’interno del Parco degli Aquiloni, a seguito di una segnalazione al “112”, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per atti osceni in luogo pubblico, C.G. 48enne, separato autotrasportatore, residente nel quartiere San Paolo, sorpreso all’interno del citato parco, con i pantaloni abbassati, mentre si masturbava rivolto verso una donna che passeggiava insieme al proprio cane.

L’uomo, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.