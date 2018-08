Maltrattamenti in famiglia, arrestato 36enne a Foggia

Di:

Foggia. Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto stamani un uomo di 36 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Le indagini condotte dagli Agenti della Sezione Antirapina hanno consentito di accertare le reiterate condotte violente che l’uomo metteva in atto nei confronti del padre ormai da un anno.

In particolare lo minacciava che qualora non avesse dato i soldi che necessitavano ai suoi bisogni lo avrebbe ammazzato e se non otteneva quanto richiesto non esitava a picchiarlo provocandogli in varie occasioni delle lesioni, o a spaccare i mobili della casa.

Le somme estorte di notevole importo, venivano utilizzate per l’acquisto di stupefacenti di cui l’arrestato faceva uso.

La vittima ormai sopraffatta dallo stato di prostrazione psicologica e fisica, viveva in uno stato di continuo disagio e pericolo e dopo aver subito per molto tempo i soprusi e le violenze del figlio, si vedeva costretto a denunciare i maltrattamenti.

Gli agenti tramite le sommarie informazioni ricostruivano la vicenda di degrado familiare, riuscendo a far emergere le responsabilità a carico del figlio degenere e a motivare la richiesta della misura cautelare eseguita in data odierna.

L’uomo terminate le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.