Asl Foggia, screening mammografico a domicilio nelle zone disagiate

Venerdì 23 agosto, alle 10, presso la sala conferenze della Asl Foggia, il direttore generale Vito Piazzolla presenterà, nel corso di una conferenza stampa, la nuova organizzazione del centro per gli screening oncologici aziendale in seno al dipartimento di Prevenzione. Grande novità, il progetto ‘Mammomobile’ per gli screening di prossimità.

Finalizzata a potenziare i servizi territoriali socio-sanitari della Asl, l’unità mobile ‘Mammomobile‘, che eroga prestazioni relative allo screening mammario, girerà, a partire dalla prossima settimana, tra le zone più disagiate della provincia di Foggia dove le donne, residenti nei comuni più lontani dai centri per lo screening, saranno sottoposte a screening mammografico.

Fonte: FoggiaToday