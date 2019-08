Manfredonia. La caccia al tesoro di Manfredi

Di:

“La Pro Loco di Manfredonia in collaborazione con la Contrada Torre dell’Astrologo, organizza , in data 24 25 agosto la spettacolare “Caccia al Tesoro di Manfredi”.

La manifestazione è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni ed e patrocinato dal GalDaunofantino e dal Touring Club Italia-Club Territorio di Manfredonia.

La manifestazione si prefigge lo scopo di appassionare i nostri ragazzi alla storia della nostra città , coinvolgendoli direttamente alla ricerca di materiale storico per le vie del centro storico di Manfredonia. E’ questo un modo innovativo di esortare i nostri figli ad uscire in zone aperte, per confrontarsi e socializzare con i proprio coetanei.

La caccia la tesoro si svolgerà nei giorni 24 e 25 Agosto e prevede un numero massimo di 5 squadre, composte da coloro che si iscriveranno regolarmente presso l’Info Point ubicato in Piazzetta Mercato o presso Giocattolando, Piazza Marconi, 7.

Orari:

Sabato 24 Agosto

– Dalle ore 18:30: iscrizioni e giochi medievali liberi

Domenica 25 Agosto

– Dalle ore 18:00: iscrizioni, formazione delle squadre, caccia al tesoro, premiazione

Per maggiori informazioni, moduli e iscrizioni ci si può recare direttamente presso:

– InfoPoint: Piazzetta Mercato, Manfredonia

– Giocattolando: Piazza Marconi, 7 – Manfredonia

Oppure scrivere/telefonare:

prolocomanfredonia2000@gmail.com — 0884 271903

contradatorredellastrologo@gmail.com — 366 3551239 (Antonio)”

—

Francesco Schiavone

Presidente Pro Loco Manfredonia