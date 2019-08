Manfredonia. Successo per il Memorial “Luigi per sempre nel cuore” (FT-VIDEO)

“Soprattutto vorrei ringraziare voi del team Luigi: è stato un memorial fantastico per me solo ed esclusivamente grazie a voi, avete giocato ogni partita con voglia di ricordare mio fratello Luigi Grumo e abbiamo scherzato sia dentro che fuori dal campo; mi avete incoraggiato nei miei momenti difficili, mi avete abbracciato nel momento del bisogno e abbiamo condiviso la volontà di rimanere sempre insieme, grazie infinite ragazzi, siete tutti speciali per me e vorrei che stessimo ancora insieme per tanto tempo“.

Così i familiari di Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, vittima di un incidente mortale il 9 settembre del 2010, alla conclusione del 6° Memorial Calcio a 5 “Luigi per sempre nel Cuore”.

“E’ impossibile descrivere quanto fosse unico e speciale”, ha detto a StatoQuotidiano Michele, fratello di Luigi. “Quella notte ha rappresentanto l’inizio di un incubo, ma attraverso la messa o iniziative come il memorial di calcio, lo ricordiamo tutti nell’amicizia e nell’unione. Siamo certi che Luigi, dall’alto, continuerà a guardarci”.

