PO di San Severo: ripristinato il servizio di Emodinamica

Il Servizio di Emodinamica del Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo è tornato alla piena funzionalità. Lo comunica il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla.

L’apparecchiatura aveva subito un guasto che ha richiesto un intervento tecnico esterno per la sostituzione di alcune componenti elettroniche. Il contestuale periodo di ferie ha comportato un rallentamento nella consegna delle nuove componenti, giunte lo scorso 19 agosto dalla ditta importatrice, con sede in Lombardia. Le operazioni di collaudo necessarie per il ripristino delle attività si sono concluse con esito positivo oggi, 21 agosto.

Il Direttore Generale si scusa per eventuali disagi occorsi alla comunità e ringrazia il Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, Alessandro Villella e la direzione Medica di Presidio per aver coordinato, in costante contatto con la Direzione Generale, gli interventi tecnici sino al ripristino della piena funzionalità dell’apparecchiatura.