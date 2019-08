“Re Manfredi”, premio per Luciana Delle Donne

Di:

Il 28 agosto, nell’ambito del “XXVIII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, la #FondazioneReManfredi conferirà il riconoscimento per “l’Innovazione Sociale e la Legalità” a Luciana Delle Donne, CEO di Officina Creativa Soc. Coop. Sociale e made in carcere, che garantisce alle detenute la possibilità di lavorare e venire retribuite durante il loro periodo di detenzione, nel corso del quale apprendono nuove competenze per accrescere le proprie possibilità di occupazione una volta uscite dal carcere. Il lavoro di Made in Carcere ha anche un impatto ambientale, in quanto interamente basato sul riutilizzo dei materiali tessili inutilizzati e scartati dalle aziende.

Luciana è stata nella sua “prima vita”, cosi come la definisce lei, una Top Manager di successo per importanti istituti bancari e durante la sua brillante carriera, in ultimo nel settore dell’innovazione tecnologica, ha realizzato la prima banca on line in Italia. Ottime capacità organizzative, multi-tasking, team-building e versatilità nella comunicazione sono alcuni dei suoi tratti caratteriali.

Tenace nel raggiungere risultati positivi, si è specializzata in team-leader, sa riconoscere opportunità e priorità ed è in grado di instillare logica e disciplina nel processo decisionale, stabilendo le strategie di successo. Innovatrice vigorosa, con la sua grande capacità di visione, ma allo stesso tempo con la sua grande concretezza, ha deciso di mettere la sua competenza e il suo talento creativo a disposizione non solo per le categorie svantaggiate, ma anche per la tutela dell’ambiente e per la cultura d’impresa (CSR), realizzando un modello di “economia rigenerativa”: una vera e propria Academy, soprattutto per il mondo esterno.

“Dare e darsi è la nuova frontiera della ricchezza”: questa la sua seconda vita.

Attualmente è CEO e Founder del Brand Sociale Made in Carcere, della Onlus Officina Creativa soc coop soc, organizzazione non-profit attiva nella riabilitazione e nel reinserimento di donne detenute, giovani con una storia personale difficile, giovani disadattati in genere a cui offrire un modo di apprendimento e consapevolezza ricostruendo la loro “cassetta degli attrezzi”.

MADE IN CARCERE è:

Inclusione sociale e impatto ambientale nel Tessile: Carcere di Lecce e Trani e a breve Matera, laboratori di sartoria, dove le Donne detenute confezionano gadget etici e accessori moda realizzati con gli scarti tessili e con rimanenze di magazzino:

Inclusione sociale ed educazione alimentare nel Food: Istituto Penale Minorile di Bari e Nisida, produzione di biscotti bio e vegani con ingredienti di prima qualità “Le Scappatelle”.

Sempre in fase di sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo Made in Carcere ha avviato una collaborazione con Sartorie Sociali di periferia e con l’Università della Repubblicana Dominicana per replicare il modello formativo e di inclusione sociale.

Luciana ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui quello di Ashoka (Fondazione Internazionale a caccia di innovatori sociali), posizionandosi tra i primi quattro “Change Maker”, cioè persone in grado di cambiare lo stato delle cose, in Italia. Grazie al modello di Impresa sociale ispirato all’ economia circolare e rigenerativa, dove tutti gli attori sono protagonisti e vincono.