Software gestionali immobiliari: il tuo annuncio su centinai di siti con un solo click

Sei un venditore, perso nei meandri di Internet nel tentativo di scovare la vetrina più adatta alla tua agenzia o al tuo immobile? Non sai come assicurare una buona diffusione al tuo annuncio immobiliare? La tecnologia offre una soluzione perfetta: i software gestionali immobiliari permettono la massima visibilità agli immobili in vendita o in affitto, facilitano la gestione degli annunci e permettono, con un solo click, la loro diffusione in contemporanea su centinaia di portali.

Il multi invio è solo una delle tante caratteristiche che rendono i software gestionali immobiliari uno strumento importantissimo nel settore: con l’incrocio automatico di domanda e offerta, questi offrono un aiuto considerevole non solo agli inserzionisti, ma anche ai clienti in cerca di casa, consentendo di soddisfare le richieste più specifiche in termini di budget, zona o tipologia di immobili. Il lavoro svolto dai software gestionali immobiliari per le agenzie, inoltre, è considerevole e dà sicuramente i suoi frutti: piattaforme come OffroCasa.Com pianificano con le aziende un percorso specifico per offrire loro massima visibilità. L’obiettivo primario è quello di assicurare minimo sforzo e massima resa ai loro clienti. Con OffroCasa.Com, imprese e privati possono inserire illimitatamente e gratuitamente i loro annunci, oppure richiedere la loro importazione diretta automatizzata.

Il multiposting è dunque una prerogativa essenziale per il settore, resa possibile solo grazie al lavoro dei software gestionali immobiliari, strumento ormai imprescindibile per agenzie immobiliari e privati. Con il loro utilizzo, piattaforme come OffroCasa.com aprono una porta sul mondo degli annunci immobiliari e rendono il lavoro più facile per tutti, in particolare per gli inserzionisti. Una vera opportunità.