De Martino: “Salvini in Confindustria, strappo di Rotice alla tradizione di terzietà”

Foggia, 21 agosto 2020. “Appare singolare e stupefacente l’originalità dell’attuale presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice che, domenica prossima, accoglierà Salvini nella casa degli imprenditori di Capitanata. Singolare perché si decide di incontrare il leader di un partito in barba ad una antica tradizione che il mondo dell’economia di conio Confindustriale si è sempre ben guardato dal rimuovere nei momenti elettorali, per osservare da una condizione di terzietà soggetti e progetti politici di qualunque marchio politico”.

Lo scrive in una nota il segretario provinciale dei Popolari con Emiliano Rino De Martino. “Stupefacente perché l’iniziativa viene presentata come un primo passaggio chiave della funzione di ascolto associativo dei vari competitor, senza tener conto che il senatore Salvini non risulta essere candidato presidente in Puglia e, ormai da tempo, non riveste più incarichi di governo. Al momento non è dato sapere se gli imprenditori di Capitanata vorranno accogliere questo ‘intelligente assist’ del proprio presidente, di certo capace di spiazzare il già tormentato ambiente imprenditoriale foggiano, che appare basito davanti ad una fuga che ha del raccapricciante e, per certi versi, anche dell’inquietante per lo stile negazionista indossato dall’ospite d’onore che farà il suo grande ingresso nella Casa delle Aquile foggiane. Il resto di certi “ legami” forse lo scopriremo in questi giorni, Rotice permettendo”.