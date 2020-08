D’Emilio “Bonus matrimonio una mancetta elettorale”

Foggia, 21 agosto 2020. “Da futuro sposo rinuncio ai 1500 euro previsti dal bonus matrimonio. Il presidente Emiliano continua a sfruttare lo stato di emergenza causato dal Covid-19 per fare campagna elettorale. Aveva promesso ai futuri sposi la cosiddetta busta. È stato addirittura convocato un tavolo tecnico per affrontare la questione.

Annunciato un piano straordinario di sostegno con l’obiettivo di dare un aiuto concreto alle coppie e convincerle a sposarsi nel 2020. Certo, la promessa è stata mantenuta. Ma la montagna ha partorito un topolino. Una presa in giro colossale: messi a disposizione solo 30.000 mila euro per tutta la regione Puglia che diviso 1.500 euro fa 20. Adesso bisogna capire come verranno scelte queste 20 coppie che usufruiranno del bonus. Saranno estratte a sorte? Tutto questo è vergognoso, la Puglia ha un disperato bisogno di cambiamento, non si può continuare ad assistere a queste strumentalizzazioni per fini elettorali con la scusa dell’emergenza Covid-19”. Lo dice in una nota il consigliere comunale Francesco D’Emilio.