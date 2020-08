Di Fonso nell’Udc e si candida per Bari, Rino Pezzano con Michele Emiliano

Un ritorno di fiamma tra Massimiliano Di Fonso e il suo partito di origine, l’Udc. Fra i nomi dei candidati per le regionali nella lista Udc-Nuovo Psi c’è anche il suo. La consegna degli elenchi deve avvenire entro le 12 di domani. Di Fonso alle comunali del 2019 a Foggia è stato il più suffragato, 1500 voti.

In lista con il partito centrista anche Giuseppe Mangiacotti, di S. Giovanni Rotondo, dove ha rivestito due volte la carica di consigliere comunale, una consiliatura da consigliere provinciale. Con Angelo Riccardi, Rino Pezzano, Costanzo Cascavilla aveva formato il gruppo Laltra Capitanata, un patto progettuale ed elettorale in cui ciascuno, tuttavia, ha intrapreso strade diverse in vista delle regionali. Cascavilla si candida per il consiglio barese con Italia in Comune, Rino Pezzano, ex vicesindaco di Cerignola, avrebbe trovato spazio in una lista di Michele Emiliano. Se ne deduce che Riccardi, ex sindaco di Manfredonia, non dovrebbe essere della prossima partita regionale.

Da S. Severo in corsa Emilio Gaeta, assicuratore, provenienza centrodestra. Da Foggia Vanni Bondesan, presidente del movimento evangelico famiglie italiane. I socialisti in campo sono Tonino Tancredi di Cagnano Varano, imprenditore, Paolo Russo, provenienza Forza Italia, di Ascoli Satriano. Da Cerignola Pina Magnifico, revisore dei conti. Nelle caselle che mancano potrebbero esserci altre due donne, o un uomo e una donna.

Nella lista di Raffaele Fitto probabile la presenza di Clelia Agnelli, imprenditrice di Carapelle, già candidata nella Lega a Foggia alle scorse comunali, figlia di Andrea Agnelli, consigliere provinciale e assessore al Comune di Carapelle.