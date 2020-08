I laureati di Manfredonia durante il Covid snobbati dal Comune

La Regione Puglia e l’Anci Puglia hanno intrapreso una interessante iniziativa firmando a fine luglio un protocollo d’intesa per realizzare un “Graduation Day” , ovvero una cerimonia dedicata ai laureati residenti nei comuni della Puglia delle sessioni “Covid19” che abbiano discusso la tesi sia negli atenei pugliesi che in quelli di altre regioni. All’appello, però, manca Manfredonia.

Come è noto, infatti, numerosi studenti e studentesse universitari, a causa delle misure straordinarie per contenere il Coronavirus, hanno dovuto affrontare la discussione della tesi di laurea in modalità telematica, privandosi di fatto, si legge nel comunicato “di un momento simbolico carico di significati nel percorso accademico di uno studente universitario: la cerimonia di proclamazione di laurea”.