Il pizzaiolo Giangi De Masi unico foggiano al Festival del cinema di Venezia

Sarà l’unico rappresentante della Capitanata nella Hollywood Celebrities Lounge, praticamente l’hospitality della kermesse che accoglierà registi, attori e star del cinema mondiale, desiderosi di assaggiare le delizie dei territori italiani che esprimono il meglio dell’enogastronomia nazionale. E Giangi De Masi si farà accompagnare da una selezione di prodotti che proporrà anche nelle sue masterclass che già conduce con grande successo dal vivo e online, grazie al circuito dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, per la quale svolge anche il ruolo di istruttore.

Nel suo paniere ci saranno i vini La Marchesa, l’olio Oro del Gargano, la birra artigianale Montalto, i latticini Iadarola, e poi le conserve e i pomodori Mangiati la Puglia e Buonassai.

“È un’occasione unica e davvero speciale – commenta De Masi – che mi riempie di orgoglio in quanto portabandiera del mio territorio. Sarà entusiasmante preparare specialità con i colori e i sapori della nostra provincia e accogliere grandi artisti del cinema con un’altra arte, quella della pizza, altrettanto rappresentativa del nostro Paese. Sono certo che in un’atmosfera estremamente mondana quale è quella del Festival noi professionisti riusciremo a deliziare e sedurre anche i palati internazionali con la nostra maestria e la bontà delle materie prime”. Giangi De Masi, 45 anni, ha un passato da dj, vocalist e musicista, ma in soli cinque anni è riuscito a trasformare la sua passione per la pizza e il mondo della panificazione in un’attività di successo, confermata anche dal “Re” Gabriele Bonci, il quale sarà ospitato proprio a Lucera nel mese di ottobre. Nel suo curriculum ci sono diverse esperienze lavorative a Londra, Parigi, Spagna, Grecia e pure una consulenza a New York per una pizzeria di italiani emigrati, oltre a numerosi riconoscimenti.

Sul web svolge anche attività di blogger per la rivista Like, la Guida ai sapori della Puglia, e sta organizzando la rete pubblicitaria “Il mio viaggio a Lucera” per tutte le attività e le aziende del settore che operano sul territorio. Socio dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, una delle più importanti a livello internazionale, presente con i suoi maestri in tantissime città del mondo, Giangi De Masi è l’unico Maestro pugliese dell’Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet creata a Napoli da Giuseppe Vesi.