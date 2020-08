Innocenza Starace “Legalità ed etica in campagna elettorale, basta manifesti abusivi”

Manfredonia, 21 agosto 2020. “Oltre alla mera legalità esiste anche un’etica in campagna elettorale. Invitiamo i cittadini a verificare come appaiano già ora manifesti abusivi su muri e sugli spazi elettorali che ancora non sono stati assegnati. Uno sfregio del decoro urbano e della par condicio. Chiederò all’amministrazione comunale di sanzionare chi sta occupando abusivamente gli spazi pubblici”. Lo dice in una nota l’avvocato Innocenza Starace, candidata al consiglio regionale pugliese, nella lista Italia in Comune.

“Per l’etica vi pongo una riflessione: il costo di un 6×3 per 15 giorni è di circa 180 euro. Se si vuole comunicare alla città che si è candidati può essere opportuno farlo. Ma quando si riempiono le città per mesi con le facce (o mezze facce) e gli slogan in decine e decine di spazi commerciali più o meno grandi si fa un investimento davvero cospicuo. Aggiungete i costi per i passaggi comprati in radio, televisioni, carta stampata e giornali on line e, infine flyers e bigliettini e i candidati incominciano a sborsare decine di migliaia di euro.

Poi ci sono i costi più o meno occulti per quei collaboratori che fanno il porta a porta, gli attacchini, i custodi delle decine di sedi elettorali, le cene, i gadget, i rappresentanti di lista.

Mi chiedo allora, ma questi investimenti che possono raggiungere e superare i 100mila euro da chi sono sostenuti? Dai singoli candidati? O da sostenitori, più o meno occulti, a cui dovranno rispondere durante il loro mandato invece di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini”.

“Mi sento orgogliosa della libertà di mettermi a servizio di tutti i cittadini senza nessun condizionamento”.