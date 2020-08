Ventura: “Di Donna non candidata alle regionali? E’ cecità politica”

“I partiti stanno ignorando i voti che avrebbero portato in sicurezza la vittoria di Raffaele Fitto, da civico non comprendo come sia stata ignorata una candidata che avrebbe potuto dare lustro alla lista che l’avrebbe ospitata”. Lucio Ventura, consigliere comunale di Destinazione Comune, decenni di esprienza in politica, da sempre vicino a Fitto, uno dei fondatori de ‘La Puglia prima di tutto’ a livello regionale e provinciale, non ci può credere. La candidatura mancata è quella di Michaela Di Donna, che non rientra nelle liste pubblicate dalla segreteria regionale di Forza Italia e, forse, nemmeno in quella degli altri partiti della coalizione: “Non lo so, i miracoli si possono fare anche in un minuto, ma ho seri dubbi”.

Domenica prossima il sindaco Franco Landella ha in programma una conferenza stampa in sala consiliare. Cosa dirà?: “Non ne ho idea, non sapevo nemmeno che avesse organizzato un incontro con la stampa, possibile che vorrà dire la sua a liste chiuse, è sempre il sindaco di centrodestra, dell’unico comune capoluogo della Puglia a guida Forza Italia”. Ventura fa riferimento anche al video in cui Di Donna chiedeva un’interlocuzione con Raffaele Fitto: “E’ stato un invito alla considerazione, non un atto di accusa, non mi pare che Landella non si sia dimesso, né mi risulta che lo abbia fatto Michaela, ancora dirigente di Forza Italia”.

Nei mesi precedenti pare che ci siano stati vari dubbi della stessa Di Donna circa la sua candidatura in Forza Italia: “Vabbè, a volte si cercano anche scuse In ogni caso la dialettica politica c’è sempre stata, nella Prima repubblica ci si scontrava ma si usciva sorridenti e operativi, in questa si esce con il ‘comando io e basta’”. Si riferisce a Forza Italia? “Sto dicendo che non si tratta di ignorare una candidata soltanto, loro hanno ignorato un documento redatto dai consiglieri comunali di Fi a suo sostegno, una spiegazione al sindaco la volete dare o no? Questo è un atteggiamento poco politico, che testimonia una mancanza di rispetto verso i livelli istituzionali degli eletti che ci hanno messo la faccia. Credo che quei voti resteranno nel centrodestra, certamente, ma con il coinvolgimento diretto sarebbe stato meglio”. Il consigliere fa un esempio: “Il Pd ha candidato Elena Gentile in un altro collegio, a Bari e Lecce dove sarà capolista spostandola dalla Capitanata anche nella consapevolezza che un deputato europeo può prendere voti ovunque. Questa si chiama lungimiranza politica, non cecità”.