Manfredonia. “Cari Commissari, l’ingresso di una città è come un biglietto da visita: tappate le buche”

LETTERA APERTA

Semplice cittadino che racchiude in questa lettera l’ampio consenso nel * turpiloquio del cittadino manfredoniano sugli argomenti del parlare comune di tutti i giorni. (modo di esprimersi offensivo nei riguardi della morale individuale o della pubblica decenza).

Manfredonia lì 19/08/2020

AL: Commissario Prefettizio Vittorio Piscitelli

e.p.c.: Dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, Dott. Alfonso Agostino Soloperto

Situazione riguardante “ la strada principale di Via Scaloria” ed in particolare a partire dai semafori del “2°piano di zona” fino ad entrare in città.

(buche, avvallamenti ed ostacoli per la libera circolazione)

Egr. Commissario Prefettizio Piscitelli, a causa dei diversi lavori eseguiti in “Via Scaloria” la strada è divenuta un vero e proprio tratturo di campagna ormai, pieno di buche, avvallamenti ed ostacoli per la libera circolazione. Si potrebbero elencare, purtroppo, tantissime altre situazioni che creano non poco disagio agli automobilisti manfredoniani causando rotture di ammortizzatori, coppe dell’olio e paraurti lesionati.

Il manfredoniano nella maggior parte dei casi lascia stare, pur di non perdere soldi e denaro dietro cause ed avvocati, quindi paga di tasca sua e passa avanti tra mille difficoltà;

è una vera e propria ingiustizia pagare le tasse, salatissime tra l’altro, senza avere in cambio servizi per il cittadino, tasse che includono il manto stradale che è uno dei primi ed essenziali servizi per una città civile e soprattutto più sicura. Inoltre c’è la situazione del semaforo spento che si trova all’incrocio tra Viale della Transumanza e la SP 58 (per far intendere tutti, “sopra l’acquedotto” gergo manfredoniano) è pericolosissimo, le auto che arrivano da su, direzione San Giovanni Rotondo, non rallentano affatto e spesso si sfiora la tragedia e l’incidente.

Questa situazione è davvero urgente in quel punto per la sicurezza di tutti. L’ingresso di una città è importante e diventa un vero e proprio biglietto da visita. Quante volte ci è capitato entrando in un paese di avere subito una brutta impressione a causa del manto stradale pieno di buche.

Di certo i manfredoniani non ci fanno una bella figura agli occhi dei turisti che visitano la nostra bella città. In questo periodo buio speriamo in una ripresa dell’economia di Manfredonia che è messa in difficoltà come tanti altri comuni. Nel “post-Covid19” ci auguriamo cittadini, negozianti, commercianti e non, un futuro migliore… Quindi Le scrivo fiducioso per un Suo intervento in merito che renda più sicura la nostra cara città.

Grazie per l’attenzione.

Saluto tutti – il Cittadino informato