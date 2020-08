Manfredonia, “Non è rimasto neanche il cinema in riva al mare”

Manfredonia, 21 agosto 2020. “NON E’ RIMASTO neanche il cinema in riva al mare?”. La domanda del tutto platonica la pone Antonio, un giovane manfredoniano residente ormai da diversi anni al nord “non per scelta ma per lavoro” tiene a precisare, tornato al “paese natio” attratto più per la “zona bianca del coronavirus” che per le prospettive di vacanza alla moda. La domanda posta ad un amico d’infanzia che “non ho potuto fare come Antonio per una serie di ragioni personali” spiega, è la perfetta sintesi di quel che è “la meravigliosa Manfredonia” d’oggi. Dove non è rimasto neanche il cinema allestito alla men peggio in spiazzi cittadini giusto per creare un diversivo in estate considerato che i grandi e invidiati cinema all’aperto, vanto di Manfredonia, sono finiti uno ad uno, fagocitati dalle “civili abitazioni”. Dal business del mattone, insomma. Un bene pubblico piegato al privato. Così la stupefacente “Arena Giardino Pesante”, la “bomboniera” arena “Impero”, la invitante “Arena San Lorenzo”. Cinema all’aperto che si riempivano seralmente di spettatori provenienti anche da fuori.

ATTIGUA al non meno straordinario “Cinema Teatro Pesante” anch’esso finito sotto le ruspe private (come i cinema “Fulgor” e “Vittoria”), l’Arena Giardino Pesante era un impianto avveniristico (lo sarebbe ancora oggi) dotato di oltre quattromila posti a sedere e di uno schermo di 25 metri di lunghezza per 10,5 di altezza, adatto alle proiezioni di film CinemaScope, circondato da piante e alberi e con persino una vasca con i pesci rossi. Fu definito a ragion veduta, il più grande confortevole d’Italia, forse d’Europa. L’orgoglio della Manfredonia degli anni Cinquanta che cercava con il lavoro è l’inventiva di conquistarsi un avvenire culturale ed economico. Un impianto nel quale si sono avvicendati ai film, spettacoli d’ogni genere: musicali, teatrali, culturali contribuendo e promuovendo un progresso che è stato abortito colpevolmente.

UNA FURIA distruttiva iniziata negli inizi del ‘900 con l’abbattimento della Porta Boccolicchio, passaggio nelle mura meridionali che cingevano la città sveva-angioina, anche queste, naturalmente, distrutte o inglobate in “civili abitazioni”, e proseguita ai giorni nostri. Perdite gravi della storia e della cultura della città, annullamenti di realtà che connotavano l’identità della città, testimoniavano l’evoluzione di un popolo finito smarrito nel mare magnum di un inerte anonimato bollato con tanto di “infiltrazioni mafiose”. Che ricchezza dispersa!

IN QUESTO calderone infernale è finito anche quella modesta consolazione di un cinema all’aperto ideato da Nicola Capurso nel luglio 2001. Prima nel piazzale antistante l’edificio scolastico De Sanctis, poi nel parcheggio del lungomare per Siponto, infine nello spiazzo del mercato ittico. Alcune centinaia di sedie, un baldacchino con il proiettore che mandava le immagini su uno schermo di tela. Non solo film ma anche rappresentazioni teatrali delle compagnie locali. La gente lo frequentava. Poi il buio. Nell’estate del 2018, il rassegnato Capurso annunciava con un manifesto pubblico listato a lutto, che “il cinema in riva al mare ancora nel pieno del suo splendore è stato brutalmente ucciso da una amministrazione comunale senza scrupoli”. Era uno dei sintomi di quel disfacimento istituzionale, culturale, economico e sociale conclamato nei mesi successivi.