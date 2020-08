Matteo Salvini torna in Puglia domenica 23: a Foggia, Manfredonia e Trani

Il leader della Lega sen. Matteo Salvini sarà nuovamente nella nostra regione domenica 23 agosto per un tour elettorale in vista delle elezioni regionali e comunali. Saranno tre gli incontri pubblici previsti: a Foggia alle ore 11, a Manfredonia alle ore 15 ed a Trani alle ore 18.

“La Puglia – commenta Nuccio Altieri candidato alla vicepresidenza della Regione – deve tornare a crescere e ad offrire alle imprese ed ai lavoratori le migliori opportunità e certezze. Agricoltura, turismo, industria, terzo settore: abbiamo tutte le potenzialità per fare bene e per togliere quel tappo burocratico voluto da Emiliano. E’ ora che i cittadini pugliesi tornino a sentirsi liberi da vincoli, ritardi e scartoffie e soprattutto che possano vivere, lavorare e curarsi in Puglia nei nostri ospedali e con i nostri medici”.

“Matteo Salvini – afferma il segretario regionale Lega Puglia on. Luigi D’Eramo – è accanto ai pugliesi in questa sfida per liberare questa splendida terra da logiche perlopiù clientelari che ne hanno minato in questi anni la crescita. Una sinistra tentacolare, pronta a tutto pur di non perdere il potere, cercherà con ogni sforzo di impedire il cambiamento ma sarà proprio il voto dei cittadini pugliesi alla Lega a sancire la svolta il 20 e 21 settembre”.