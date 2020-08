Monte Sant’Angelo, circolo Pd in memoria di Giacomo Stuppiello

“In memoria di Giacomo Stuppiello. Domenica 23 agosto, alle ore 19.00 nei pressi della sede del Partito Democratico, C.so Vittorio Emanuele, 137, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del circolo di Monte Sant’Angelo a Giacomo Stuppiello, tra i fondatori del PD di Monte Sant’Angelo e figura di spicco della Sinistra montanara per oltre mezzo secolo. La cittadinanza è invitata.

——————

Si informano i cittadini che per assistere all’iniziativa è obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus COVID-19″

—

PD Monte Sant’Angelo